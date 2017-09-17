Россия и Белоруссия достигли тесного взаимодействия в ходе учений "Запад"



Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений Запад-2017.

Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений Запад-2017.Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ (Республика Беларусь), 17 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Союзного государства РФ и Белоруссии в ходе учений "Запад-2017" показали высокий уровень выучки, заявил замначальника генштаба ВС РФ - руководитель учения от российской стороны в Белоруссии генерал-полковник Сергей Истраков.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч).

"В ходе первого этапа, завершившегося сегодня, были отработаны вопросы планирования оборонительного боя", - заявил Истраков по итогам первого этапа совместного учения.

"Штабы и войска показали высокий уровень выучки и свою способность выполнить боевую задачу. Между вооруженными силами Союзного государства достигнуто тесное взаимодействие", - отметил он.

Истраков вместе с начальником генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии - первым замминистра обороны Белоруссии генерал-майором Олегом Белоконевым посетил пункт управления танковой армией Западного военного округа и заслушал доклад командующего объединением генерал-лейтенанта Алексея Авдеева о ходе проведения первого этапа учения.