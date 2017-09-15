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Новый российский ПЗРК сможет преодолевать "лазерные" средства подавления

18.09.2017 РИА Новости 329 0
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ПЗРК «Верба»
ПЗРК «Верба».
Источник: НПК «Высокоточные комплексы»

Переносной зенитно-ракетный комплекс, который в перспективе придет на смену поступающему сегодня на вооружении российской армии ПЗРК "Верба", сможет преодолевать новые средства подавления, в том числе основанные на лазерных технологиях, заявил журналистам в четверг генконструктор предприятия-разработчика комплекса - "Конструкторского бюро машиностроения" - Валерий Кашин.

"Естественно, при появлении новых ПЗРК сразу возникает желание создать новые средства противодействия. Очень много таких работ ведется в США, Израиле, Европе и нашей стране. Мы, создавая каждый новый ПЗРК, учитываем все, что создали наши "визави" в этой области... Сейчас они создают совершенно новые средства противодействия, с использованием лазеров, поэтому мы двигаемся еще дальше, и эта работа не останавливается никогда", - сказал он.

ПЗРК "Верба" по сравнению с комплексом предыдущего поколения "Игла" в десять раз эффективнее преодолевает пиротехнические помехи, а зона захвата и поражение воздушных целей увеличилась в 2,5 раза.

"Верба" способна поражать самолеты тактической авиации, ударные вертолеты, крылатые ракеты и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты на встречных и догонных курсах, в дневных и ночных условиях, в том числе в условиях фоновых и искусственных помех.

Как ранее в 2017 году заявлял начальник направления ПЗРК предприятия-разработчика "Вербы" - Конструкторского бюро машиностроения - Александр Смирнов, КБМ уже начало разработку нового переносного ракетного комплекса, создание которого займет ближайшие несколько лет.
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
Верба ПЗРК
Компании
КБМ

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