Минпромторг России поддержит производство электрического квадроцикла
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Электроквадроцикл РМ, созданный на основе серийного снегоболотохода РМ 650-2.
Источник: Минпромторг
Компания «Русская механика» г. Рыбинск (Ярославская область) впервые продемонстрировала концепт электроквадроцикла, оснащенного четырьмя электродвигателями с приводом на каждое колесо.
Электроквадроцикл РМ создан на основе серийного снегоболотохода РМ 650-2, но по своим функциональным и динамическим свойствам кардинально отличается от базовой модели. Он заряжается от обычной бытовой розетки в течение 8 часов. Установленные на нем литий-ионные аккумуляторные батареи обладают высокой энергетической емкостью и способны к восстановлению заряда при буксировке.
Очевидные преимущества электроквадроциклов – экономичность, экологичность, бесшумность, простота в управлении и обслуживании. В дороге водителя и его пассажира будет сопровождать только шуршание колес по грунту и асфальту: никакого рева мотора и вредных выбросов.
В 2017 году компания «Русская механика» планирует завершить испытание электрического квадроцикла. В 2018 году планируется произвести пилотную коммерческую партию, а в 2019 году – наладить серийное производство российского квадроцикла с электрической силовой установкой.
Для достижения этих целей будут задействованы инструменты поддержки производителей, реализующих высокотехнологичные проекты.
Реализация проекта позволит вывести на рынок инновационный продукт, обладающий уникальными, особенно актуальными в настоящее время характеристиками. Кроме того, данный вид продукции имеет высокой экспортный потенциал, -
отметил директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой.
Справочно
«Русская механика» – российская компания, выпускающая снегоходы и мотовездеходы. Осуществляет проектирование, производство, маркетинг и сервис изготавливаемой техники.
Реализуемые меры государственной поддержки промышленности оказали позитивное влияние на деятельность компании «Русская механика». В частности, полученная в 2016 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2015 года № 214 субсидия в значительной степени нивелировала негативное влияние последствий стремительно падающего рынка техники для активного отдыха.
В начале текущего года при поддержке Российского экспортного центра компания «Русская механика» успешно сертифицировала 3 модели снегоходов на соответствие требованиям Евросоюза, рассматривается возможность применения схемы финансирования экспортных поставок техники РМ, предлагаемой в рамках действующих программ господдержки.
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12.09.2017
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