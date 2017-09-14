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При создании новых вооружений КБМ учитывает условия договора РСМД

18.09.2017 РИА Новости 241 0
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Искандер
Оперативно тактический ракетный комплекс "Искандер".
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

КОЛОМНА (Московская область), 14 сен - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, разработчик ракетного комплекса "Искандер-М") учитывает то, что характеристики создаваемых вооружений не должны нарушать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил журналистам в четверг генконструктор КБМ Валерий Кашин.

"Мы это все очень учитываем и стараемся, чтобы к нам никто не придрался", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Кашин напомнил, что в результате подписания СССР и США договора об РСМД в 1987 году был ликвидирован ОТРК "Ока", хотя формально под условия договора он не попадал, так как имел дальность пуска до 400 километров. Это, по словам генконструктора, стало настоящим ударом для всего предприятия.

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.
14.09.2017
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Россия
США
Продукция
Искандер
Ока ОТРК
Компании
КБМ
Проекты
РСМД

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