Корпорация "МиГ" готовит презентацию всей линейки своих беспилотников



Российская самолетостроительная корпорация МиГ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости Российская самолетостроительная корпорация МиГ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости

СУДАК, 16 сен - РИА Новости, Виктор Лященко. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" готовит презентацию всей линейки своих беспилотных самолетов, сообщил гендиректор Илья Тарасенко.

"Мы сейчас готовим отдельную презентацию, которая будет посвящена беспилотной тематике, где будем всю линейку наших беспилотных самолетов презентовать", - сказал Тарасенко журналистам.

Ранее Тарасенко заявлял, что разрабатываемые компанией беспилотники (легкие, средние и тяжелые) будут весить от 100 килограммов до 15 тонн.