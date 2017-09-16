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Глава Косово пообещал создать армию в сотрудничестве с НАТО до конца года

18.09.2017 РИА Новости 176 0
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Празднование 9-й годовщины независимости Республики Косово. Архивное фото
Празднование 9-й годовщины независимости Республики Косово. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Armend Nimani

БЕЛГРАД, 16 мен - РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что полноценные вооруженные силы непризнанного государства будут сформированы в сотрудничестве с НАТО и США до конца текущего года, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Тачи вынужден был отозвать в апреле из парламента закон о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию. Внесение соответствующих изменений в конституцию непризнанного государства требовало согласия не менее двух третей из 120 депутатов, чему противились депутаты от оппозиции и партии нацменьшинства "Сербский список". Попытка Тачи провести трансформацию другим путем - через расширение полномочий СБК посредством обычного закона столкнулась с международным противодействием, в том числе - ЕС и США.

"Определенно, Вооруженные силы, как мы ожидаем, будут сформированы до конца текущего года. У нас теперь есть возможность внесения изменений в конституцию, и мы решительно выступаем за это. Армия будет создана в этом году в сотрудничестве с НАТО и США, кабинет президента будет руководить этим процессом вместе с новым министерством", - цитирует телеканал главу самопровозглашенной республики.

"Мы построим современную, многонациональную, профессиональную и надежную перспективу для членства в НАТО", - пообещал Тачи.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в ответ на инициативу Приштины заявил, что Белград ожидает помощи Брюсселя, Вашингтона и Москвы в противодействии формированию вооруженных сил самопровозглашенной республики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого сообщила, что намерение Приштины создать вооруженные силы Косово - крайне опасный шаг для стабильности на Балканах, который противоречит резолюции СБ ООН 1244.
16.09.2017
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