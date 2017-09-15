Самолет Gripen Aggressor
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На проходящей в Лондоне международной оборонной выставке DSEI-2017 шведская группа Saab AB 12 сентября 2017 года официально представила полноразмерный макет нового варианта своего истребителя JAS-39C Gripen - самолета Gripen Aggressor, специально предназначенного для имитации истребителей противника в ходе боевой подготовки истребительной авиации.
Полноразмерный макет самолета Saab Gripen Aggressor в экспозиции выставки DSEI-2017 в Лондоне (c) Patrick Allen / Jane's
Самолет Gripen Aggressor разработан в качестве предложения на начатые осуществлением в настоящее время программы ВВС Великобритании Air Support to Defence Operational Training (ASDOT) и ВВС США Adversarial Air (AdAir) по получению новых возможностей по обозначению противника в ходе боевой подготовки военной авиации.
Конструктивно Gripen Aggressor представляет собой адаптированный и несколько упрощенный и удешевленный вариант одноместного истребителя JAS-39C Gripen (хотя по требованию заказчика Saab может предложить и двухместный вариант Gripen Aggressor на основе "спарки" JAS-39D), лишенный пушечного и ракетного вооружения и части боевых систем. На самолете устанавливаются имитаторы стрельбы из пушки и применения ракетного вооружения класса "воздух-воздух". Самолет должен быть оснащен РЛС Saab PS-05 Mk IV с механическим сканированием, нашлемным прицелом и сохранит аппаратуру передачи данных Gripen Fighter Link и Link 16. Самолеты Gripen Aggressor должны быть машинами новой постройки.
Полноразмерный макет самолета Saab Gripen Aggressor в экспозиции выставки DSEI-2017 в Лондоне (c) twitter.com/gripennews
Полноразмерный макет самолета Saab Gripen Aggressor (c) Saab AB
Материал рекламной презентации самолета Saab Gripen Aggressor на выставке DSEI-2017 в Лондоне (c) Saab AB (via twitter.com/gripennews )
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15.09.2017
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