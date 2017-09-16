Индонезия получила парусный учебный корабль

12 сентября 2017 года в Виго (Испания) состоялась церемония передачи ВМС Индонезии построенного там испанским судостроительным предприятием Construcciones Navales P. Freire большого парусно-моторного учебного корабля Bima Suci. На церемонии присутствовал начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Аде Супанди. Сообщается, что уже 18 сентября корабль Bima Suci должен выйти в Индонезию со 119 курсантами 3-го курса индонезийской военно-морской академии и прибыть в Сурабаю ориентировочно 24 ноября, войдя в состав судов военно-морской академии.

Парусно-моторный учебный корабль Bima Suci после ввода в строй ВМС Индонезии. Виго (Испания), 12.09.2017 (с) detik.com

Компания Construcciones Navales P. Freire подписала контракт стоимостью около 70 млн долл на строительство для ВМС Индонезии нового парусно-моторного учебного корабля Bima Suci 6 июня 2013 года. Испанская верфь одержала победу в длившемся два года тендере на постройку, в котором участвовали 11 судостроительных предприятий различных стран. Сам проект корабля разработан испанским (из Страны Басков) проектно-конструкторским бюро Oliver Design, ранее разработавшим ряд других проектов парусных учебных кораблей. Строительство Bima Suci было начато Construcciones Navales P. Freire в начале 2014 года, спуск на воду был произведен 17 октября 2016 года. Заводские ходовые испытания судна были начаты 29 июня 2017 года.

Построенный для ВМС Индонезии парусно-моторный учебный корабль Bima Suci на испытаниях. Виго, июль 2017 года. Источник: ALF VIGO 2017

Учебный корабль Bima Suci имеет длину 111,2 метра, ширину 13,65 метра и углубление 5,95 метра. Высота клотиков мачт 49 метров над палубой (палуба находится на 9,2 метра над ватерлинией). Трехмачтовое судно несет парусное вооружение барка из 26 парусов общей площадью 3351 квадратных метра, проект парусного вооружения и рангоута создан известной германской компанией Detlev Löll und Partner. Максимальная скорость хода под парусами оценивается в 15 уз, скорость хода под винтом - 12 уз. Корабль имеет помещения для размещения 200 человек, включая 120 курсантов.

Bima Suci стал крупнейшим парусным учебным судном, построенным в Европе после Второй мировой войны, и одним из крупнейших действующих парусных судов в мире.

Планировалось, что в составе ВМС Индонезии новый учебный корабль Bima Suci заменит эксплуатируемую с 1953 года 58-метровую учебную баркентину Dewaruci немецкой постройки, однако, по последним сообщениям, руководство индонезийского флота решило пока сохранить Dewaruci в составе учебных кораблей военно-морской академии.