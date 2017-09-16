Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в ВТС



Военнослужащие армии Казахстана.

Источник: asker.kz Военнослужащие армии Казахстана.Источник: asker.kz

ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Девять соглашений в военно-технической, транспортной, энергетической, водохозяйственной, финансовой сферах, а также о региональном сотрудничестве были подписаны по итогам переговоров в субботу в Ташкенте президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиеева и Нурсултана Назарбаева, сообщает корреспондент РИА Новости.

Назарбаев прибыл в субботу в Узбекистан с однодневным визитом.

"Мы в этом году пятый раз уже встречаемся, в истории наших взаимоотношений такого не было. Проделана большая работа по проработке и подготовке документов. Это исторический визит президента Казахстана", - заявил по итогам встречи в узком и расширенном составе Мирзиеев.

В непростое время

По оценке Мирзиеева, общие усилия сторон позволили в январе-августе увеличить взаимный товарооборот на 35%, до 1,3 миллиарда долларов, и до конца 2017 года этот показатель будет доведен до двух миллиардов долларов.

"Сейчас время непростое, цены на товары упали, идет кризис мировой. Несмотря на это, мы находим новые ниши для развития обоих государств", - заявил, в свою очередь, Назарбаев. По оценке главы Казахстана, несмотря на короткое время контактов с новым президентом Узбекистана, "мы уже видим конкретные результаты наших договоренностей".

В частности, он отметил активизацию контактов в транспортной сфере: открытие скоростного железнодорожного сообщения между Ташкентом и Алма-Атой, открытие дополнительных рейсов между национальными авиаперевозчиками, проработку новых автобусных маршрутов между регионами двух стран.

"В Узбекистане сейчас проходят очень важные исторические перемены, открываются новые возможности, очень смелые решение по валютному регулированию, открытию границ, снятию барьеров в торговле", - подчеркнул Назарбаев.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление.Также были подписаны девять документов в различных сферах двусторонних отношений - военно-технической, транспортной, энергетической, водохозяйственной, финансовой, а также регионального сотрудничества.

В частности, министерства обороны двух стран подписали соглашение о военно-технической сфере. Кроме того, правительства двух стран подписали две дорожные карты - по сотрудничеству в сфере водных отношений и обустройству инфраструктуры на узбекско-казахской границе.

Министерство финансов Казахстана и Государственный таможенный комитет Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства. Казахстанские и Узбекские железные дороги подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Стороны выразили общность взглядов по вопросам водно-энергетической проблематики в Центральной Азии на основе норм и принципов международного права, с учетом интересов и согласия всех стран региона.

По итогам переговоров Мирзиеев в присутствии делегаций двух стран и представителей СМИ наградил Назарбаева орденом "Эл-юрт Хурмати" ("Уважаемому народом и Родиной") за "великие заслуги в углублении и расширении традиционной дружбы и стратегического партнерства" между двумя странами.

Президент Узбекистана также вручил главе Казахстана экземпляр книги Назарбаева "На пороге XXI века", изданной накануне в Узбекистане на узбекском языке.

В ходе визита лидеры двух стран посетили казахстанско-узбекский бизнес-форум. По его итогам, а также в ходе Национальной выставки продукции Казахстана, проходящей в Ташкенте, компании и ведомства двух стран подписали соглашения и контракты на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.

Назарбаев также возложил цветы у памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и осмотрел мавзолей XV века в одном из районов Ташкента, где покоятся останки казахского политического деятеля Толе Би.