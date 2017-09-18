Валерий Герасимов — генерал с доктриной для России (Financial Times, Великобритания)



Валерий Герасимов.

Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов Валерий Герасимов.Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Идеи начальника российского Генштаба заставляют НАТО усиливать войсковую группировку.

В лесах и полях Белоруссии выстраиваются в ориентированный на запад боевой порядок российские танки, бронетехника и солдаты. В Балтийском море проводят боевые маневры военные корабли. Готовятся к взлету самолеты с десантниками. Кто противник? Воинственное государство Вейшнория, в котором окопались финансируемые Западом террористы, стремящиеся дестабилизировать Россию и проникнуть в ее сферу влияния.

На самом деле Вейшнория - выдуманная страна, а Россия всего лишь проводит на восточной границе Европейского Союза учения. Тем не менее, нервничающие лидеры НАТО уже говорят, что такая демонстрация силы отражает концепцию "гибридной войны", разработанную генералом Валерием Герасимовым, который возглавляет генеральный штаб российских вооруженных сил. Эта военная доктрина, предположительно, превратила Россию в более опасную угрозу, чем когда-либо со времен холодной войны.

Пока разворачиваются учения "Запад", длительность которых должна составить неделю, НАТО усиливает свою группировку в Прибалтике, ВВС США берут под контроль прибалтийское воздушное пространство, а европейские правительства готовятся защищаться от кампаний по дезинформации, от фальшивых новостей и от кибератак.

Молчаливый, редко появляющийся на публике г-н Герасимов - образцовый генерал. Российский министр обороны Сергей Шойгу однажды назвал его "военным до корня волос".

Как считается, г-н Шойгу - политик, превратившийся в генерала, - в военных вопросах прислушивается к советам бывшего танкиста. Согласно одному из отзывов, "Шойгу отлично изображает игру на гитаре, пока на заднем плане Герасимов на ней играет".

В качестве фактического главы российских вооруженных сил г-на Герасимов опубликовал свои размышления о военной науке. "В 21 веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны уже не объявляются, а начавшись - идут не по привычному нам шаблону", - заявил он в статье длиной в 2 000 слов, вышедшей в феврале 2013 года в еженедельной российской газете "Военно-промышленный курьер".

"Широкое распространение получили асимметричные действия… К ним относятся использование сил специальных операций и внутренней оппозиции для создания постоянно действующего фронта на всей территории противостоящего государства, а также информационное воздействие, формы и способы которого постоянно совершенствуются", - утверждал он.

Этот материал был написан на основе доклада, который г-н Герасимов сделал через три месяца после своего назначения начальником Генерального штаба. Содержащееся в нем описание гибридной войны, которая включает в себя "политические, экономические, информационные, гуманитарные и другие невоенные меры" год спустя оказалось пророческим. Российские военные в форме без знаков различия появились в Крыму и провели операцию, которая привела к аннексии украинского полуострова. Этому предшествовали организованные российскими агентами демонстрации против прозападного правительства Украины.

Западные наблюдатели сразу же начали воспринимать статью г-на Герасимова как проект будущих российских гибридных атак, направленных против Запада. Распространение пророссийских новостных СМИ, финансовая поддержка, которая оказывается европейским политикам, выступающим против истеблишмента, предполагаемая деятельность русских хакеров, направленная против западных политических кампаний и выборов, - во всем этом видят проявления так называемой доктрины Герасимова.

"Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей боя и операции, - заметил г-н Герасимов в своей статье, которую глава американского Корпуса морской пехоты Ротберт Неллер (Robert Neller), по его собственным словам, перечитывал трижды. - Все это дополняется военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями сил специальных операций".

Г-н Герасимов женат, у него есть сын. Родился будущий генерал в 1955 году в рабочей семье в городе Казани, расположенном на берегах Волги примерно в 800 километрах к востоку от Москвы. Там же он окончил Высшее танковое командное училище.

Герасимов стремительно делал карьеру в танковых войсках Красной армии. Он служил в разных частях Советского Союза, командовал 58-й армией на Северном Кавказе, воевал в Чечне. Некоторое время он был начальником штаба Дальневосточного военного округа, а потом командовал войсками Санкт-петербургского и Московского военных округов, а затем стал заместителем начальника генерального штаба. С этой должности он был снят после конфронтации со своим начальником, однако через пять месяцев вернулся, чтобы сменить его на посту главы Генштаба.

"Считаю, что вся деятельность Генерального штаба должна быть направлена на достижение одной главной цели - это поддержание боеспособности Вооруженных Сил", - заявил он Владимиру Путину в день своего назначения. Впрочем, в существовании Доктрины Герасимова как комплексной стратегии многие сомневаются.

"Насколько я понимаю, [г-н] Герасимов пытался объяснить, как Запад действует против России, а не рассказать, как Россия должна действовать, - утверждает директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. - На Западе многие пытаются представить его стратегом и провидцем. Однако на деле он военный в чистом виде".

Г-н Герасимов на прошлой неделе встретился с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом (Petr Pavel), чтобы заверить его, что учения "Запад" носят оборонительный характер и не несут угрозы для других стран. Однако и в Польше, и в Прибалтике многие встревожены российским вторжением на Украину и опасаются, что глава российского Генштаба может воспользоваться военными играми и спланировать аналогичную провокацию.

"Мы должны не копировать чужой опыт и догонять ведущие страны, а работать на опережение и самим быть на лидирующих позициях", - подчеркивал он в году 2013 в своем тексте.

Генри Фой (Henry Foy)