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NYT: ЦРУ хочет расширить полномочия в применении дронов против террористов

18.09.2017 ТАСС 211 0
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RQ-7 Shadow
Вертикально взлетающий вариант беспилотника RQ-7 Shadow.
Источник: militaryparitet.com

Ранее экс-президент США Барак Обама ограничил использование военных беспилотников, пытаясь уменьшить число жертв среди мирного населения

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео добивается от президента США Дональда Трампа более широких полномочий в применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения против террористов в Афганистане и других зонах вооруженных конфликтов. Трамп склонен пойти навстречу Помпео, сообщила в пятницу газета The New York Times.

По ее сведениям, в Белом доме пока изучают предложение директора ЦРУ, которое отвечает общему желанию новой администрации отменить ограничения, наложенные на разведывательное управление при прежнем президенте Бараке Обаме. Последний стремился таким образом свести к минимуму число жертв среди мирного населения при ударах американских беспилотников. Однако в администрации есть должностные лица, опасающиеся, что запрос Помпео может открыть путь к массированным операциям ЦРУ в таких странах, как Ливия, Сомали и Йемен, где Соединенные Штаты противодействуют террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сети "Аль-Каида"(запрещена в РФ) или им обеим.

Согласно данным источников издания, директор ЦРУ в последние недели доказывает президенту США, что ограничения времен Обамы контрпродуктивны и сужают возможности Вашингтона проводить антитеррористические операции за рубежом. В одном случае Помпео даже прозрачно намекнул на согласие Трампа расширить полномочия ЦРУ в нанесении ударов с БПЛА по объектам террористов.

Бывший глава вашингтонской администрации демократ Барак Обама в 2014 году отдал приказ о начале кампании по нанесению авиаударов по боевикам ИГ в Ираке. Позже эта операция распространилась и на Сирию.

Одновременно американское правительство в тот момент признавало, что хотело бы опираться при ведении этой операции на отдельную новую резолюцию Конгресса, который, в соответствии с конституцией США, дает разрешение на применение национальных вооруженных сил за рубежом. Однако предложенный Белым домом проект так и не был рассмотрен, так как большинство республиканцев считали подход Обамы недостаточно эффективным. При президенте Дональде Трампе эта операция продолжилась, кроме того, американские военные принимают ограниченное участие в конфликте в Йемене.
16.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Афганистан
Ирак
Йемен
Ливия
Сирия
Сомали
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА

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