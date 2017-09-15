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Европа откажется от российских ракет "Союз-СТ-Б"

18.09.2017 Lenta.ru 474 0
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РН «Союз-СТ»
Ракета-носитель «Союз-СТ» на космодроме Куру.
Источник: Gps-club.ru

Спутники европейской навигационной системы Galileo больше не будут запускаться российскими ракетами "Союз-СТ-Б". Дальнейшие старты запланированы исключительно на носителях Ariane 5 и Ariane 6, сообщает Space News.

Контракт между заказчиками (ЕС и Европейское космическое агентство) и исполнителем (европейская компания Arianespace) предусматривает два запуска Ariane 6 в конце 2020-го и середине 2021-го. Облегченная версия нового носителя выведет по два спутника Galileo.

Arianespace рассматривает "Союз-СТ-Б" как резервное средство выведения, компания последовательно реализует стратегию отказа от российских ракет.

В настоящее время на орбите находятся 18 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. Из них первые 14 запущены на российских носителях, последние четыре — на европейской Ariane 5. Этот носитель за один раз выводит четыре спутника Galileo, а не два, как "Союз-СТ-Б". В дальнейшем для выведения спутников Galileo, включая 2017 и 2018 годы, планируется использовать исключительно европейские носители.

Ракета Ariane 6 должна прийти на смену Ariane 5, первый старт нового носителя запланирован на 2020 год.

Носители "Союз-СТ-Б" являются адаптированными для запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане версиями ракет "Союз-ФГ", предназначенных для пилотируемых миссий к МКС. С октября 2011-го по май 2017-го с южноамериканской площадки было запущено 17 российских носителей.

Arianespace — старейшая в мире компания, осуществляющая коммерческие запуски искусственных околоземных спутников. Фирма создана при поддержке 21 акционера и Европейского космического агентства. В 2016 году Arianespace заняла 60 процентов мирового рынка коммерческих запусков аппаратов на геостационарные орбиты, став лидером в данном сегменте.

В парке Arianespace имеются тяжелые ракеты Ariane 5, средние "Союз-СТ-Б" и легкие Vega. Кроме постепенного отказа от российских "Союз-СТ-Б", компания также планирует избавиться от украинских комплектующих в Vega.
15.09.2017
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Страны
Гвиана
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
Ariane РН
МКС
Союз-2 РН

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