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Порошенко назвал себя президентом мира и попросил у США оружия

18.09.2017 Lenta.ru 167 0
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Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко в ходе передачи санитарных машин на шасси КрАЗ-6322 вооруженным силам Украины, июнь 2017 года .
Источник: ЧАО "АвтоКрАЗ"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он является президентом мира и попросил у США оружия. Такое заявление глава государства сделал, выступая на международной ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия", сообщает в пятницу, 15 сентября, "РИА Новости Украина".

"Я президент мира, мы хотим мира", — подчеркнул Порошенко. При этом он подтвердил, что на запланированной в сентябре встрече с американским лидером Дональдом Трампом поднимет вопрос о поставках оружия. "Наша встреча, я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность", — сказал украинский президент.

В конце августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон изучает возможность поставки летального оружия Киеву.

В июле издание The Wall Street Journal сообщало, что министерство обороны и Государственный департамент США разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения. Ведомства намерены получить одобрение своего предложения в Белом доме. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на публикацию заметил, что информацию о подготовке в Вашингтоне плана по поставкам оружия на Украину пока можно расценивать только как гипотетические рассуждения.
15.09.2017
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Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд

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