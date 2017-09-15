Госдеп США одобрил поставки оружия за рубеж на $79,5 млрд



Третий изготовленный для ВВС Саудовской Аравии истребитель Boeing F-15SA Eagle (номер ВВС США 12-1003, серийный номер SA3) во время продолжающихся испытаний в летно-испытательном центре ВВС США Plant 42 на авиабазе Палмдейл (Калифорния), 2016 год.

Источник: twitter.com/saikhamk Третий изготовленный для ВВС Саудовской Аравии истребитель Boeing F-15SA Eagle (номер ВВС США 12-1003, серийный номер SA3) во время продолжающихся испытаний в летно-испытательном центре ВВС США Plant 42 на авиабазе Палмдейл (Калифорния), 2016 год.Источник: twitter.com/saikhamk

Государственный департамент США выдал разрешения в текущем финансовом году на поставки оружия за рубеж на рекордную сумму — $79,5 млрд, передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Речь идет о сделках, получивших только одобрение госдепа, а не Конгресса, который ставит последнюю точку в процессе согласований. Практика показывает, что не все контракты в итоге реализуются, а в некоторые стороны вносят изменения.

«Если сравнить уровни продаж за последние три года, то можно заметить тенденцию нарастания объема поставок», — прокомментировал представитель министерства обороны США капитан третьего ранга Патрик Эванс.

Из 73 контрактов, направленных Пентагоном на согласование в госдепартамент в период с 1 октября 2016 года по 12 сентября текущего, 17 были заключены на суммы от $1 млрд и больше. Среди них заказы Катара на истребители F-15, Кувейта и Канады на истребители-бомбардировщики F/А-18, Румынии на ЗРК «Пэтриот ПАК-3», Саудовской Аравии на вертолеты CH-47 «Чинук».