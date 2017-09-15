Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Фрегат "Адмирал Макаров" передадут ВМФ России до конца сентября

18.09.2017 ТАСС 584 0
0
Понравилась новость?
 +2
Адмирал Макаров
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского Морвокзала.
Источник: Алексей Даничев / РИА Новости

По словам заместителя главкома ВМФ по вооружению Виктора Бурсука, корабль прошел все этапы государственных испытаний

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", предназначенный для Черноморского флота, завершил государственные испытания и до конца месяца будет передан ВМФ РФ. Об этом сообщил в пятницу заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Планируется, что до конца сентября фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 будет передан в состав Военно-морского флота", - сказал он.

По словам Бурсука, корабль прошел все этапы государственных испытаний, в ходе которых были "окончательно и детально проверены" материальная часть, комплексы артиллерийского, ракетного и противолодочного вооружения, навигационные и гидроакустические средства, а также все системы жизнеобеспечения.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356 (разработка Северного ПКБ), построенных для Черноморского флота.

Первые два корабля серии, "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", были сданы ВМФ РФ 11 марта и 7 июня 2016 года.
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
СПКБ
Янтарь ПСЗ
Проекты
1135 Буревестник
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 23:52
  • 127
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 18.09 23:31
  • 45
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 18.09 23:02
  • 3
В Сербии США создают антироссийский медиацентр
  • 18.09 22:47
  • 1
Размещение российской авиабазы в Канте объясняется географией, заявил Путин
  • 18.09 22:38
  • 57
"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет
  • 18.09 22:08
  • 13
"Вы не станкостроители, а кружок юных пионеров"
  • 18.09 21:56
  • 266
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 18.09 19:38
  • 1
Большая волна электронного импортозамещения
  • 18.09 18:24
  • 1
Толбоев о разбившемся в США Су-27: я его предупреждал
  • 18.09 18:17
  • 3
США засекретили катастрофу советского истребителя близ Зоны 51
  • 18.09 17:47
  • 1
Автомобильный завод вышел на новый темп сборки
  • 18.09 17:23
  • 57
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 18.09 17:23
  • 1047
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.09 17:10
  • 4
Валерий Герасимов — генерал с доктриной для России (Financial Times, Великобритания)
  • 18.09 16:19
  • 1
Контракты Ирана на закупку западных авиалайнеров столкнулись с препятствиями
другие обсуждаемые темы