Фрегат "Адмирал Макаров" передадут ВМФ России до конца сентября
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Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского Морвокзала.
Источник: Алексей Даничев / РИА Новости
По словам заместителя главкома ВМФ по вооружению Виктора Бурсука, корабль прошел все этапы государственных испытаний
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", предназначенный для Черноморского флота, завершил государственные испытания и до конца месяца будет передан ВМФ РФ. Об этом сообщил в пятницу заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
"Планируется, что до конца сентября фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 будет передан в состав Военно-морского флота", - сказал он.
По словам Бурсука, корабль прошел все этапы государственных испытаний, в ходе которых были "окончательно и детально проверены" материальная часть, комплексы артиллерийского, ракетного и противолодочного вооружения, навигационные и гидроакустические средства, а также все системы жизнеобеспечения.
Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356 (разработка Северного ПКБ), построенных для Черноморского флота.
Первые два корабля серии, "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", были сданы ВМФ РФ 11 марта и 7 июня 2016 года.
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15.09.2017
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