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РСК "МиГ" участвует в индийском тендере на поставку истребителей

18.09.2017 ТАСС 494 0
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Генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Илья Тарасенко
Генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Илья Тарасенко.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Гендиректор компании Илья Тарасенко сообщил, что РСК "МиГ" способна поставить в Индию любое количество самолетов

СУДАК, 16 сентября. /ТАСС/. АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" принимает участие в индийском тендере на поставку истребителей МиГ-29К/КУБ.

Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор компании Илья Тарасенко.

"Мы участвуем в тендере [на поставку в Индию корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ], сейчас у нас идут активные переговоры с нашими индийскими коллегами. Тендер организован индийской стороной, мы сейчас находимся в тендерной ситуации", - сказал Тарасенко.

По его словам, компания способна поставить в Индию любое количество самолетов. "Мы развили свои производственные мощности, мы готовы в год выпускать по 36 самолетов, у нас полностью производство готово, поэтому любое количество мы готовы [поставить в Индию], и дальше мы можем развиваться, то есть мы тут гибкие", - сказал он.
16.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29К
Компании
МиГ РСК

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