РСК "МиГ" участвует в индийском тендере на поставку истребителей



Генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Илья Тарасенко.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Илья Тарасенко.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Гендиректор компании Илья Тарасенко сообщил, что РСК "МиГ" способна поставить в Индию любое количество самолетов

СУДАК, 16 сентября. /ТАСС/. АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" принимает участие в индийском тендере на поставку истребителей МиГ-29К/КУБ.

Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор компании Илья Тарасенко.

"Мы участвуем в тендере [на поставку в Индию корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ], сейчас у нас идут активные переговоры с нашими индийскими коллегами. Тендер организован индийской стороной, мы сейчас находимся в тендерной ситуации", - сказал Тарасенко.

По его словам, компания способна поставить в Индию любое количество самолетов. "Мы развили свои производственные мощности, мы готовы в год выпускать по 36 самолетов, у нас полностью производство готово, поэтому любое количество мы готовы [поставить в Индию], и дальше мы можем развиваться, то есть мы тут гибкие", - сказал он.