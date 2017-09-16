Подразделения ПВО ВДВ уничтожили беспилотники "противника" на учениях "Запад-2017"
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ПЗРК "Игла-С".
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
В Минобороны уточнили, что всего было уничтожено около 40 высокоскоростных беспилотников
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 30 зенитных ракетных комплексов подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-десантных войск уничтожили в приграничном районе Псковской области высокоскоростные беспилотники условного противника. Об этом журналистам сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В ходе учений "Запад-2017" десантники уничтожили около 40 современных высокоскоростных беспилотников условного противника. Уничтожение целей производилось комплексами войсковой ПВО "Стрела-10М", переносными ЗРК "Игла" и установками на БТР-Д", - сообщили в российском военном ведомстве.
Небольшие воздушные цели были обнаружены в ходе сканирования воздушного пространства в условиях низкой облачности на высотах до 800 м.
"Передовые подразделения ПВО ВДВ открыли огонь. Все обнаруженные воздушные цели были поражены", - резюмировали в Минобороны.
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16.09.2017
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