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АПЛ "Дмитрий Донской" присоединилась к силам Северного флота на учениях

18.09.2017 ТАСС 342 0
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"Петр Великий" и "Дмитрий Донской"
"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" в Финском заливе.
Источник: dambiev.livejournal.com

На этом этапе учений моряки-североморцы отработали развертывание подводного крейсера в позиционном районе для нанесения условного удара

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подводный ракетоносец "Дмитрий Донской" в ходе масштабных учений присоединился к ударной группе Северного флота (СФ), возглавляемой тяжелым атомным крейсером "Петр Великий". Об этом сообщает в субботу пресс-служба СФ.

"Переход из Белого моря в Баренцево осуществил тяжелый подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской". Охраняла тяжелый подводный крейсер корабельная поисково-ударная группа Беломорской военно-морской базы в составе малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар", - сообщили на флоте.

С прибытием в Баренцево море боевых кораблей Беломорской военно-морской базы, Северный флот сформировал ударную группировку, основу которой составили надводный крейсер "Петр Великий" и подводный крейсер "Дмитрий Донской".

На этом этапе учений моряки-североморцы отработали развертывание подводного ракетного крейсера стратегического назначения в позиционном районе для нанесения условного удара межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования.

Противолодочную оборону группы обеспечили пять малых противолодочных кораблей, несколько атомных и дизельных многоцелевых подводных лодок, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 и противолодочные вертолеты Ка-27.
16.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Дмитрий Донской
Ил-38
Ка-27
Пётр Великий
Ту-142
Компании
БелОМО
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Военные учения
СФ

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