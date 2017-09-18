Лаврентьев: Россия не преследует стратегических целей по закреплению в Сирии
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Александр Лаврентьев.
Источник: http://www.corespondent.pp.ua
Главная задача РФ в Сирии - борьба с терроризмом, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия не имеет стратегических целей по закреплению в Сирии, где главная задача - борьба с терроризмом. Об этом в субботу заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев в эфире телеканала "Россия 24".
"То, что сейчас делает российская сторона, свидетельствует, что мы не преследуем стратегических целей по закреплению в этом районе. Для нас цель - борьба с международным терроризмом, который представляет угрозу для российских национальных интересов. Это угроза не только России, но и угроза всей Европе и даже США", - подчеркнул он.
По словам Лаврентьева, Россия надеется, что умеренная сирийская оппозиция внесет вклад в подавление террористов в зонах деэскалации, и при необходимости готова оказать соответствующую помощь. "Мы очень надеемся, что режим прекращения боевых действий примет действительно необратимый характер, что создание четырех зон деэскалации приведет к стабилизации ситуации на этих территориях", - добавил он.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама. Нынешний, шестой по счету раунд переговоров по Сирии прошел в Астане 14-15 сентября.
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16.09.2017
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snc
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№1
18.09.2017 15:57
Да блин!
Отрицая очевидное, либо выставляешь себя дебилом, либо оскорбляешь аудиторию, считая её тупой! Надо вообще запретить всем крупным чиновникам раскрывать рот на внешнеполитические темы без консультации с МИДом.
Да и вообще, такое впечатление что Лаврентьев оправдывается, а собственно за что?
В итоге опять такой же детский сад что и 3 года назад во время Крымской весны когда отрицали присутствие наших спецов в Крыму.
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