Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Лаврентьев: Россия не преследует стратегических целей по закреплению в Сирии

18.09.2017 ТАСС 198 1
-1
Понравилась новость?
 0
Александр Лаврентьев
Александр Лаврентьев.
Источник: http://www.corespondent.pp.ua

Главная задача РФ в Сирии - борьба с терроризмом, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия не имеет стратегических целей по закреплению в Сирии, где главная задача - борьба с терроризмом. Об этом в субботу заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев в эфире телеканала "Россия 24".

"То, что сейчас делает российская сторона, свидетельствует, что мы не преследуем стратегических целей по закреплению в этом районе. Для нас цель - борьба с международным терроризмом, который представляет угрозу для российских национальных интересов. Это угроза не только России, но и угроза всей Европе и даже США", - подчеркнул он.

По словам Лаврентьева, Россия надеется, что умеренная сирийская оппозиция внесет вклад в подавление террористов в зонах деэскалации, и при необходимости готова оказать соответствующую помощь. "Мы очень надеемся, что режим прекращения боевых действий примет действительно необратимый характер, что создание четырех зон деэскалации приведет к стабилизации ситуации на этих территориях", - добавил он.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама. Нынешний, шестой по счету раунд переговоров по Сирии прошел в Астане 14-15 сентября.
16.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Турция

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
snc
560
№1
18.09.2017 15:57
Да блин!
Отрицая очевидное, либо выставляешь себя дебилом, либо оскорбляешь аудиторию, считая её тупой! Надо вообще запретить всем крупным чиновникам раскрывать рот на внешнеполитические темы без консультации с МИДом.
Да и вообще, такое впечатление что Лаврентьев оправдывается, а собственно за что?
В итоге опять такой же детский сад что и 3 года назад во время Крымской весны когда отрицали присутствие наших спецов в Крыму.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 23:52
  • 127
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 18.09 23:31
  • 45
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 18.09 23:02
  • 3
В Сербии США создают антироссийский медиацентр
  • 18.09 22:47
  • 1
Размещение российской авиабазы в Канте объясняется географией, заявил Путин
  • 18.09 22:38
  • 57
"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет
  • 18.09 22:08
  • 13
"Вы не станкостроители, а кружок юных пионеров"
  • 18.09 21:56
  • 266
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 18.09 19:38
  • 1
Большая волна электронного импортозамещения
  • 18.09 18:24
  • 1
Толбоев о разбившемся в США Су-27: я его предупреждал
  • 18.09 18:17
  • 3
США засекретили катастрофу советского истребителя близ Зоны 51
  • 18.09 17:47
  • 1
Автомобильный завод вышел на новый темп сборки
  • 18.09 17:23
  • 57
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 18.09 17:23
  • 1047
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.09 17:10
  • 4
Валерий Герасимов — генерал с доктриной для России (Financial Times, Великобритания)
  • 18.09 16:19
  • 1
Контракты Ирана на закупку западных авиалайнеров столкнулись с препятствиями
другие обсуждаемые темы