Первый этап постройки мест базирования кораблей Каспийской флотилии завершат в 2019 году
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Катера проекта Шмель Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов также рассмотрел вопросы развития и модернизации объектов инфраструктуры Каспийской флотилии
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии будет завершен в 2019 году, сообщили в пятницу в Минобороны РФ по итогам рабочей поездки первого заместителя главы военного ведомства Руслана Цаликова в войска Южного военного округа.
"Руслан Цаликов заслушал доклады командования Южного военного округа о планах строительства причального фронта и наземных сооружений Каспийской флотилии. Планируется, что первый этап строительства мест базирования кораблей флотилии будет завершен в 2019 году", - сказали в военном ведомстве.
Цаликов также рассмотрел вопросы развития и модернизации объектов инфраструктуры Каспийской флотилии, а также возведения новых, в том числе в Каспийске.
Первый заместитель министра обороны также осмотрел территории, предназначенные для проведения масштабных работ по капитальному ремонту и строительству будущих объектов.
"По итогам совещания принято решение о создании штаба по организации обустройства инфраструктуры флотилии под руководством заместителя министра обороны Тимура Иванова", - сообщили в Минобороны РФ.
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15.09.2017
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