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Первый замглавы Минобороны проинспектировал Каспийскую флотилию в Дагестане

18.09.2017 РИА Новости 245 0
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Корабли Каспийской флотилии. Архивное фото
Корабли Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / NewsTeam

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Первый замглавы Минобороны России Руслан Цаликов по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу проинспектировал Каспийскую флотилию в Дагестане, сообщает Минобороны РФ.

"По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, в рамках реализации постановления коллегии Минобороны России, состоялась рабочая поездка первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова в войска ЮВО… Первый заместитель главы военного ведомства России рассмотрел вопросы развития и модернизации объектов инфраструктуры Каспийской флотилии, а также возведения новых, в том числе в городе Каспийске", - говорится в сообщении.

Первый замминистра обороны заслушал доклады командования ЮВО о планах строительства причального фронта и наземных сооружений Каспийской флотилии. Планируется, что первый этап строительства мест базирования кораблей флотилии будет завершен в 2019 году.

Кроме того, Руслан Цаликов осмотрел территории, предназначенные для проведения масштабных работ по капитальному ремонту и строительству будущих объектов. По итогам совещания принято решение о создании штаба по организации обустройства инфраструктуры флотилии под руководством замминистра обороны Тимура Иванова.

Отмечается, что в работе приняли участие замглавы военного ведомства Тимур Иванов, командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, а также руководители центральных органов военного управления Минобороны России.
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей
Проекты
КФ

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