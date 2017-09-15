Военнослужащие отработают перевод предприятий на военное положение



Учения Запад-2017.

Источник: © Фото : ДИМК МО РФ/Евгений Мешков Учения Запад-2017.Источник: © Фото : ДИМК МО РФ/Евгений Мешков

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военные вместе с властями регионов РФ отработают ведение территориальной обороны и переход предприятий на режим военного положения в рамках отработки применения автоматизированных систем управления войсками на учениях "Запад-2017", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России

В рамках российско-белорусских учений, которые стартовали 14 сентября, военные покажут в том числе комплексное применение автоматизированных систем управления войсками и разведывательно-ударных контуров.

Первые три дня органы военного управления и подразделения созданной региональной группировки войск (сил) отработают управление войсками.

С 17 по 20 сентября и пройдут практические действия войск на общевойсковых полигонах и в акватории Балтийского моря, в том числе ведение маневренной обороны, переход к наступательным действиям и завершение разгрома противника.

Особое внимание будет обращено на привлечение для отражения воздушного нападения противника всех сил и средств ВКС в зонах ответственности за ПВО, группировки авиации и войск ПВО для прикрытия Центрального промышленного района с применением стоящих на вооружении современных и перспективных автоматизированных систем управления войсками всех уровней. В этот период будут проверены вопросы совместимости и взаимодействия средств разведки, РЭБ, ПВО вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии.

Также в ходе учения будут отработаны задачи по применению высокоточного оружия с практическими пусками зенитных ракетных систем, оперативно-тактических и береговых ракетных комплексов.

В ходе розыгрышей практических действий войск будут отработаны вопросы практического применения разведывательно-ударных контуров. Планируется провести комплексное обнаружение комплексами БЛА и КРУС "Стрелец" объектов поражения, автоматизированное сопровождение авиации, подразделений ракетных войск и артиллерии на командном пункте региональной группировки войск в автоматизированном режиме огневого поражения назначенных объектов в режиме реального времени.

"Органами военного управления совместно с администрациями субъектов РФ будут отрабатываться некоторые вопросы ведения территориальной обороны, мероприятия перехода и организации деятельности предприятий и организаций в режиме военного положения", - говорится в сообщении.