ВКС РФ за неделю уничтожили в Сирии более 790 объектов террористов
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Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Источник: МО РФ
Самолеты ВКС совершили в арабской республике более 330 боевых вылетов
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили за неделю в Сирии более 790 объектов международных террористических группировок, сообщается в пятничном номере газеты "Красная звезда".
Из инфографики, опубликованной изданием, следует, что самолеты ВКС России совершили в Сирии более 330 боевых вылетов. Беспилотными летательными аппаратами было совершено более 170 разведывательных вылетов и обнаружено более 520 объектов боевиков.
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15.09.2017
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