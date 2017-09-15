ВКС РФ за неделю уничтожили в Сирии более 790 объектов террористов



Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Источник: МО РФ Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.Источник: МО РФ

Самолеты ВКС совершили в арабской республике более 330 боевых вылетов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили за неделю в Сирии более 790 объектов международных террористических группировок, сообщается в пятничном номере газеты "Красная звезда".

Из инфографики, опубликованной изданием, следует, что самолеты ВКС России совершили в Сирии более 330 боевых вылетов. Беспилотными летательными аппаратами было совершено более 170 разведывательных вылетов и обнаружено более 520 объектов боевиков.