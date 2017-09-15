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Палата представителей США заложила 150 млн долл. на военную помощь Украине

18.09.2017 Независимая газета 215 0
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Украинские солдаты во время встречи с Петром Порошенко на военной базе рядом с Житомиром
Украинские солдаты во время встречи с Петром Порошенко на военной базе рядом с Житомиром.
Источник: © AP Photo, Efrem Lukatsky

Палата представителей Конгресса США в четверг приняла законопроект о бюджете федерального правительства, заложив в нем средства на предоставление Украине военной помощи в размере 150 млн долларов.


Американские законодатели уже несколько лет подряд включают эту статью в закон о финансировании госучреждений и министерств. На 2017 финансовый год предусмотрена аналогичная сумма.


Данные 150 млн долларов будут доступны для Пентагона до 30 сентября 2018 года. Согласно тексту законопроекта, министр обороны при координации с госсекретарем может направить помощь Вооруженным силам Украины, в том числе, "технику и летальное оружие оборонительного характера". Помимо этого, американские военные имеют право оказать армии Украины логистическую поддержку, предоставить разведывательную информацию или вести подготовку украинских военнослужащих.


При этом шеф Пентагона, в случае принятия такого решения, будет обязан за 15 дней уведомить об этом профильные комитеты Конгресса по делам вооруженных сил. В то же время, принятым в четверг законопроектом продлевается запрет на поставки на Украину переносных зенитных ракетных комплексов.


Представители украинских властей давно заявляют о своем желании получить американское противотанковое вооружение. Об этом, в частности, говорила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, выступая в начале этой недели в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Она не исключила, что будет принято решение поставить такое оружие Украине


В Белом доме эти высказывания комментировать отказались. Представитель администрации США заявил корр. ТАСС, что Вашингтон не поставлял вооружение на Украину, но такой вариант не исключен.
15.09.2017
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принадлежат Независимая газета
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США
Украина

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