«КАМАЗ» участвует в конкурсе ENES-2017



Логотип ПАО «КАМАЗ».

Источник: http://kamaz.org/ Логотип ПАО «КАМАЗ».Источник: http://kamaz.org/

ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в IV Всероссийском конкурсе проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики России. Итоги конкурса традиционно будут подведены на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2017, который состоится в Москве с 4 по 7 октября.

«КАМАЗ» участвует в конкурсе со своим проектом «Строительство мини-ТЭС на площадке Автопроизводства», который уже прошёл региональный отбор и вышел на федеральный уровень. Он предполагает строительство мини-ТЭС на базе газопоршневых установок и водогрейных котлов для снабжения электрической и тепловой энергией Прессово-рамного завода и других подразделений, расположенных на площадке Автопроизводства (автомобильный завод, завод двигателей, кузнечный завод). Мощность мини-ТЭС – 12,1 МВт электрической энергии и 25,9 Гкал/ч тепловой энергии. Отметим, что тепловая энергия направляется на технологические нужды ПРЗ, электрическая энергия выдается в систему электроснабжения площадки Автопроизводства.

Проект позволит покрыть дефицит в тепловой энергии ПРЗ, снизить затраты на энергоснабжение площадки Автопроизводства, а также повысить качество окраски автомобилей КАМАЗ.

Выбор победителей конкурса будет проводиться путем открытого интернет-голосования, организованного на сайте форума ENES-2017.