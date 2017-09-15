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«КАМАЗ» участвует в конкурсе ENES-2017

15.09.2017 ПАО "КАМАЗ" 177 0
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Логотип ПАО «КАМАЗ»
Логотип ПАО «КАМАЗ».
Источник: http://kamaz.org/

ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в IV Всероссийском конкурсе проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017.


Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики России. Итоги конкурса традиционно будут подведены на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2017, который состоится в Москве с 4 по 7 октября.


«КАМАЗ» участвует в конкурсе со своим проектом «Строительство мини-ТЭС на площадке Автопроизводства», который уже прошёл региональный отбор и вышел на федеральный уровень. Он предполагает строительство мини-ТЭС на базе газопоршневых установок и водогрейных котлов для снабжения электрической и тепловой энергией Прессово-рамного завода и других подразделений, расположенных на площадке Автопроизводства (автомобильный завод, завод двигателей, кузнечный завод). Мощность мини-ТЭС – 12,1 МВт электрической энергии и 25,9 Гкал/ч тепловой энергии. Отметим, что тепловая энергия направляется на технологические нужды ПРЗ, электрическая энергия выдается в систему электроснабжения площадки Автопроизводства.


Проект позволит покрыть дефицит в тепловой энергии ПРЗ, снизить затраты на энергоснабжение площадки Автопроизводства, а также повысить качество окраски автомобилей КАМАЗ.


Выбор победителей конкурса будет проводиться путем открытого интернет-голосования, организованного на сайте форума ENES-2017.
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Проекты
ИТ

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