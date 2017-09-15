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осэлектроника показала первые образы экзопротезов на выставке БИОТЕХМЕД

15.09.2017 ОАО «Росэлектроника» 293 0
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Холдинг «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника».
Источник: Ростех

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) представил новую технологию, позволяющую воссоздать утраченные органы лица. Первые опытные образцы экзопротезов компания представила в рамках выставки БИОТЕХМЕД, которая проходит в эти дни в Геленджике.


Новые экзопротезы предназначены для пациентов с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми дефектами. Они замещают отсутствующую часть лица и крепятся посредством магнитов или с помощью клея. Протезы изготавливаются по индивидуальной 3D-модели, повторяют оттенок кожи, поэтому как внешне, так и на ощупь их достаточно сложно отличить от естественных тканей.


«Ежегодно в России в коррекции челюстно-лицевых дефектов нуждается примерно 25 тысяч человек, - комментирует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. – В рамках нашего проекта уже создана лаборатория по обработке силикона, налажено взаимодействие с крупными клиническими и научно-образовательными базами, приглашены иностранные специалисты, разработана продуктовая линейка реабилитационного набора. Впереди нам предстоит большая работа, но уже по данной технологии изготовлено несколько десятков опытных экзопротезов».


Производство титановых пластин и крепежных элементов ведется на базе красноярского «НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику»), а изготовлением силиконовых протезов и их установкой занимается Профессорская стоматология «Зубник». Подготовка специалистов ведется на базе Центра дополнительного профессионального образования по специальности «эпитетика».


Упрощение схемы и технологии производства, а также внедрение в лечебные учреждения соответствующего профиля позволит проводить полную реабилитацию пациентов с тяжелыми формами челюстно-лицевых дефектов, в том числе после радикальных онкологических операций. Данный проект включает не только физическую, но и социальную реабилитацию пациентов с ЧЛД, которая на сегодняшний день отсутствует на территории РФ.


Вторая конференция по биотехнологиям — БИОТЕХМЕД проходит с 14 по 15 сентября 2017 года. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, а также Министерства сельского хозяйства РФ. Стратегическим партнером Конференции выступит Госкорпорация Ростех.
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Росэлектроника

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