"Вертолеты России" и китайская Avicopter определили технические параметры перспективного тяжелого вертолета
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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
Холдинг "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter определили технические параметры перспективного тяжелого вертолета (ПТВ). В рамках международной выставки China Helicopter Expo 2017 стороны провели переговоры, в ходе которых обсудили финансовые аспекты сотрудничества по данному проекту.
Согласно межправительственному соглашению, подписанному в 2016 году, холдинг "Вертолеты России" и Avicopter совместно разработают перспективный тяжелый вертолет для организации его серийного производства в КНР и удовлетворения спроса на китайском рынке. Холдинг "Вертолеты России" осуществит инвестиции в проект в виде технологий, а также разработает техническое предложение и отдельные системы машины на контрактной основе. Межправительственное соглашение о совместной разработке ПТВ было утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в феврале 2017 года.
"С китайскими партнерами нам удалось прийти к единому мнению относительно технических параметров проекта ПТВ, мы четко представляем себе характеристики машины. На China Helicopter Expo мы с коллегами из Avicopter провели конструктивные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по финансовой стороне проекта. Российская сторона готова завершить предконтрактную работу и выйти на подписание к концу года", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Планируется, что в рамках совместного проекта китайская сторона будет осуществлять организацию программы ПТВ в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, подготовку и серийное производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.
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15.09.2017
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