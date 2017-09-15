“Напуганные” учением “Запад-2017” канзасские ковбои на “Абрамсах” прибыли в Польшу
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Танк М1 «Абрамс».
Источник: Jan Pitman / AP Photo
SHERIFFСША продолжают ротацию бронетанковых и авиационных бригад в Европе. Буквально на днях в рамках так называемого усиления Восточного фланга НАТО в Германию и Польшу прибыла очередная боевая бригадная группа.
Таким образом, силы и средства 3-й бронетанковой боевой бригадной группы (ББГ) 4-й пехотной дивизии США сменяет 2-я бронетанковая ББГ 1-й пехотной дивизии из Канзаса.
В ходе ротации было перемещено около 4 тыс. военнослужащих. Бронетехника и другие специальные автомобили прибыли морским путем и выгружаются в польском Гданьске и немецком Бремерхафене 13-14 сентября. Передача полномочий между американскими контингентами запланирована на конец сентября.
Подробной информации о прибывающих вооружении и технике НАТО не представляет. Однако можно предположить, что она не будет отличаться от первой, и будет включать около 400 единиц гусеничной, 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков “Abrams”, 140 БМП “Брэдли”, 18 САУ “Paladin”, 400 автомобилей “Humvee”.
Следует напомнить, что в рамках операции “Atlantic Resolve” США в Центральной и Восточной Европе поддерживают непрерывное ротационное присутствие сил численностью до бронетанковой бригады. Каждое соединение прибывает со штатным вооружением и военной техникой. Смена контингентов запланирована так, что на протяжении сентября на территории соседних с Беларусью и Россией государств будут находиться не одна, а сразу две американских ББГ.
Особенностью второй ротации стала выгрузка техники в польском морском порту Гданьск, который до сих пор принимал только имущество американских подразделений тылового обеспечения. Предыдущая передислокация американской бронетанковой боевой бригадной группы была проведена морским путем через Германию и далее в пункты назначения в Польше и странах Балтии железнодорожным транспортом и своим ходом по автотрассам.
Примечателен тот факт, что значительная часть американской техники остается на временных складах хранения ВВСТ в стране пребывания.
На данном этапе развертывания сил в Европе ротационное присутствие войск позволяет отработать различные варианты переброски сил и средств НАТО в Восточно-Европейский регион. Таким образом, Альянс восстанавливает утраченные после окончания холодной войны навыки перемещения многочисленных группировок сил на большие расстояния.
Многие эксперты и специалисты утверждают, что, после того как будут освоены возможные маршруты перемещения войск, США могут склониться к постоянному размещению в Европе бронетанковой бригады и наиболее удобным местом для ее дислокации станет именно Польша.
Кроме того, не следует забывать, что в рамках усиления военного присутствия НАТО в Европе и обеспечения возможности быстрого наращивания своих сухопутных войск, США до 2021 года планируют дополнительно разместить в регионе необходимое количество вооружения и техники для бронетанковой дивизии, а также подразделений управления и обеспечения.
В ходе пребывания на Европейском континенте американские военнослужащие приняли участие в ряде учений, как в Польше и странах Балтии, так и на территории государств не входящих в Альянс, например, в Грузии.
По оценке военных экспертов, на 2017 год Североатлантический блок запланировал 85 крупномасштабных учений, треть из них у границ Союзного государства. С июня по сентябрь этого года на территории Европы уже проведено около 50 мероприятий оперативной и боевой подготовки с участием порядка 60 тысяч человек. Только за июнь в Прибалтике и Польши, в акватории Балтийского моря прошли два масштабных учения “Saber Strike – 2017” и “Baltops – 2017”, в которых приняли участие более 15 тыс. военных.
Кроме того, на территории Польши с 25 по 29 сентября пройдет еще одно крупное учение ОВС НАТО – “Драгун – 2017”. В нем примут участие более 17 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц военной техники (!). Сценарий учения основывается на наличии спора за источники полезных ископаемых между “Восточными” (Беларусь и Россия) и “Западными” (Польша и страны Балтии). Кроме того, “Восточные” осуществляют активные мероприятия по дестабилизации политической обстановки в регионе, дезорганизации функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, а также пытаются анексировать спорные территории.
На этом фоне смешной выглядит “истерия” ряда стран НАТО и партнеров блока относительно численности привлекаемых сил и средств на ССУ “Запад-2017”, после которого войска РФ покинут Беларусь и вернутся в пункты постоянной дислокации, в отличие от американских, которые на территории соседних стран ротируются сами с собой.
Николай Астровский
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14.09.2017
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