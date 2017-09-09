Военные США провели совместные учения дронов и роботов
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Станция управления БЛА.
Источник: U.S. Air Force
Армия США продолжает разрабатывать и внедрять новые технологии, которые могут помочь вести военные действия в будущем, сводя к минимуму потери личного состава. Большую ставку учёные и инженеры, работающие на американскую «оборонку», делают на роботов и военные беспилотники. Их и протестировали в ходе совместных учений, инициированных командованием военной базы Форт-Беннинг, расположенной в штате Джорджия.
Были испытаны роботизированные внедорожники Humvee, которые в компании бронетранспортёров и воздушных дронов отрабатывали ориентацию и развёртку на местности, создавая дымовые завесы для танков, маскируя их перед тем, как они вступили в бой с условным противником.
Маневренная роботизированная и автоматизированная система была впервые испытана в таком масштабе, а полевые условия позволили изучить её сильные и слабые стороны. Программа, рассчитанная на объединение и совместную работу сухопутных боевых автоматизированных машин и беспилотных летательных аппаратов, существует уже более трёх лет, а демонстрация возможностей автономных систем стала первой среди множества других, запланированных командованием в будущем.
По словам организаторов, в рамках проекта планируется реализовать ещё ряд идей, направленных на повышение качества ведения боевых действий. Кроме того, применение беспилотных леталельных аппаратов и роботов позволит и увеличить дальность и длительность боевых действий, так как большинству автоматизированных устройств не требуется помощь операторов и обслуживающего персонала.
Вячеслав Ларионов
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09.09.2017
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