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Проведены первые испытания реактивного двигателя, изготовленного на 3D-принтере

15.09.2017 hi-news.ru 389 1
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3D ракетный двигатель
Испытания первого в мире реактивного двигателя, созданного при помощи технологий 3D-печати учеными из университета Монаша (Австралия) совместно со специалистами компании Amaero.
Источник: hi-news.ru

Очень часто можно встретить новости о тех или иных вещах, напечатанных при помощи 3D-принтера. Благодаря этой технологии уже успешно создаются гаджеты, мосты и даже целые здания. Но ученые из университета Монаша (Австралия) совместно со специалистами компании Amaero недавно провели испытания первого в мире реактивного двигателя, созданного при помощи технологий 3D-печати.

Напечатанный реактивный двигатель имеет несколько особенностей, отличающих его от других подобных разработок. Он относится к классу клиновоздушных двигателей (aerospike engine), то есть он способен поддерживать аэродинамическую эффективность в широком диапазоне высот над поверхностью Земли в областях с разным атмосферным давлением. Конструкция двигателя позволяет ему развить большую тягу при том же уровне расхода топлива, как и другие двигатели этого класса. Ну а самым главным отличием является то, что на весь процесс «постройки» уходит всего 4 месяца. По словам ведущего инженера проекта Грэма Бэлла,



«Проектирование узлов и агрегатов, ориентированное на технологии аддитивного производства, открывает массу возможностей. Мы смогли преодолеть все ограничения, связанные с процессом традиционного производства, сконцентрировавшись на особенностях, которые обеспечивают максимальную эффективность работы агрегата, включая форму сопла и разветвленную систему внутреннего охлаждения».

В данный момент эксперты университета Монаша и компании Amaero вместе создали новую фирму под названием NextAero. Она займется совершенствованием существующих технологий производства и улучшением качества реактивных двигателей, создаваемых при помощи 3D-печати.


Владимир Кузнецов
12.09.2017
Права на данный материал
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Страны
Австpалия

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
1887
№1
15.09.2017 15:12
Ну теперь террористы ИГ смогут РС-ы печатать на 3D принтере. Какой еще толк от этой установки?
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