Россия готова продать США вертолеты для Афганистана



Ми-35М широко востребованы в России и за рубежом.

Источник: Виталий Кузьмин Ми-35М широко востребованы в России и за рубежом.Источник: Виталий Кузьмин

Этот вопрос поднимут во время встречи спецпредставителей Москвы и Вашингтона на полях Генассамблеи ООН

Москва и Вашингтон обсудят возобновление поставок российских вертолетов Кабулу. Эту тему поднимут на предстоящей встрече спецпредставителей России и США по Афганистану на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Переговоры состоятся по инициативе Соединенных Штатов в период с 18 по 22 сентября. Об этом "Известиям" сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, Москва готова обеспечивать потребности афганских войск в том случае, если Вашингтон вернется к прежним механизмам кооперации. Помимо этого, стороны планируют обсудить и новую стратегию США по Афганистану.

Россия открыта к диалогу по афганской проблеме, сообщил "Известиям" спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Дипломат назвал вопросы, которые будут обсуждаться на встрече с его визави из США Элис Уэллс.

— Изначально предложение провести встречу на высоком уровне поступило от американской стороны. Я буду участвовать в работе Генеральной ассамблеи ООН и ответил нашим американским партнерам, что готов к диалогу. Речь идет о встрече со спецпредставителем Госдепартамента по Афганистану и Пакистану, и.о. помощника госсекретаря по Центральной и Южной Азии Элис Уэллс. Будем обсуждать всё, что касается Афганистана и так называемой новой политики США на афганском направлении. Встреча пройдет между 18 и 22 сентября, — сообщил Замир Кабулов.

Спецпредставитель президента России также отметил, что Москва готова обсуждать возобновление поставок вертолетов и стрелкового оружия официальному Кабулу. Дипломат подчеркнул, что Москва давно высказала свои предложения относительно возможного военно-технического сотрудничества.

До введения западных санкций против Москвы правительство Афганистана при полной финансовой поддержке США закупало наши вертолеты — в первую очередь Ми-35. Однако после ухудшения российско-американских отношений все контакты по военно-техническому сотрудничеству между Москвой и Кабулом были заблокированы.

— США заявляют, что готовы выделить несколько миллиардов долларов на создание ВВС Афганистана. При этом они пока стремятся заменить российские вертолеты американскими. Если это так, то нам обсуждать нечего. Если же США готовы вернуться к прежнему успешному сотрудничеству с Россией, то мы можем рассмотреть форматы кооперации. То есть если Вашингтон согласится закупить для афганского правительства российские вертолеты, мы готовы их продать. Отмечу, что афганцы хотят использовать именно наши машины, которые доказали свою эффективность, — сказал спецпредставитель президента России.

72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открывается 12 сентября в Нью-Йорке.

По мнению эксперта института "Диалог цивилизаций", востоковеда Алексея Малашенко, позиции Вашингтона и Москвы сходятся в том, что тотальная дестабилизация региона не отвечает интересам ни одной из сторон.

— Ситуация в Афганистане архисложная. Там есть "Талибан", ИГ (деятельность обеих организаций запрещена в РФ), есть кабульское правительство, которое контролирует лишь малую часть страны. В этой связи Москве и Вашингтону важно вести непрерывный диалог. Сторонам просто необходимо прийти к взаимопониманию, а встреча на полях Генеральной ассамблеи ООН — верный шаг к этому, — пояснил политолог "Известиям".

Конфликт в Афганистане длится уже более 16 лет. Ситуация в стране продолжает оставаться крайне сложной. Радикалы контролируют около 40% всей территории. Террористические атаки уже стали частью повседневной жизни. В этом году произошел один из самых крупных терактов в истории Афганистана — 31 мая в элитном районе Кабула были убиты около 100 человек, а 500 получили ранения. На этом фоне Вашингтон намерен увеличить свое военное присутствие и активизирует контакты со странами региона.

А в конце августа президент США Дональд Трамп представил новую стратегию по Афганистану. Ее главные пункты: необходимость привлечения движения "Талибан" к мирным переговорам, усиление борьбы с терроризмом, расширение полномочий американских военных, а также давление на Пакистан, который оказывает поддержку радикалам. Кроме того, хозяин Овального кабинета заявил, что США больше не будут заниматься госстроительством в Афганистане, а сосредоточатся "на убийстве террористов".

Георгий Асатрян, Дмитрий Литовкин