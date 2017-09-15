Долгожданные "Суперграчи" становятся в строй



Серийно модернизированный на АО "121 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25СМ3 (бортовой номер "50 красный", "серийный" номер Су-25СМ3-06, регистрация RF-95489). Кубинка, октябрь 2016 года.

Источник: Евгений Волков / forums.airforce.ru Серийно модернизированный на АО "121 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25СМ3 (бортовой номер "50 красный", "серийный" номер Су-25СМ3-06, регистрация RF-95489). Кубинка, октябрь 2016 года.Источник: Евгений Волков / forums.airforce.ru

До конца нынешнего года Воздушно-космические силы России пополнятся новейшими штурмовиками Су-25СМ3. Машины способны поражать цели на поле боя днем и ночью в любую погоду. Также благодаря комплексу бортовой защиты штурмовики практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны. За свои уникальные характеристики СМ3 уже получил у военных летчиков прозвище "Суперграч". Поставка штурмовиков должна была начаться еще в прошлом году, но сроки были сдвинуты. Разработчикам потребовалось дополнительное время на доводку уникальной оптико-электронной системы СОЛТ-25.

По мнению экспертов, Су-25СМ3 - это дешевая, но очень эффективная боевая машина. Она пригодится ВКС России как в локальных конфликтах, так и в ходе полномасштабных боевых действий против высокотехнологичного противника.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе ВКС, до конца нынешнего года в войска должно поступить более десятка новых машин. "Суперграчи" пополнят авиационные парки Южного военного округа и 4-го Центра подготовки авиационного персонала ВКС РФ. А уже в следующем году новейшие штурмовики появятся и в частях штурмовой авиации в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

По данным "Известий", в нынешнем году Су-25СМ3 поступят на вооружение 960-го (Приморск-Ахтарск) и 368-го (Буденовск) штурмовых авиаполков. Уникальные штурмовики пополнят и авиационную группу липецкого Центра подготовки авиаперсонала. Его летчики-инструкторы облетают самолеты, а также подготовят наставления и программу боевой подготовки для будущих пилотов "Суперграчей".

После того как строевые пилоты освоят Су-25СМ3, будет сформирована специальная авиационная группа. Она будет направлена для выполнения боевых задач в Сирии.

Новая машина - это глубокая модернизация "рабочей лошадки" российских ВКС - штурмовика Су-25 "Грач". "Грачи" были приняты на вооружение в начале 1980-х годов. За свой тридцатилетний срок службы Су-25 успели повоевать в Афганистане, Чечне, а сейчас активно применяются ВКС РФ в Сирии.

Обновленный СМ3 получил новейшую оптико-электронную систему СОЛТ-25 и уникальный комплекс самозащиты.

В состав СОЛТ, помимо телевизионного канала, входят тепловизор и лазерный дальномер. Оптико-электронная система обнаруживает и берет на сопровождение цели (живую силу, полевые укрепления и бронетехнику) на поле боя днем и ночью в любых погодных условиях. Пилоту достаточно просто нажать одну кнопку, и СОЛТ-25 зафиксирует объект и автоматически его уничтожит.

"Суперграч" оснащен комплексом бортовой самозащиты "Витебск". Эта уникальная система справится не только с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), в частности американским Stinger, европейским Mistral и российскими "Верба" и "Игла", но и с такими дальнобойными системами, как Patriot, Aster, "Бук" и "Тор".

"Витебск" может "задавить" вражеские ЗРК мощной радиоэлектронной помехой и ослепить головки самонаведения ракет ПЗРК специальными тепловыми зарядами-"ловушками". При этом штурмовик способен не только уклоняться, но и эффективно бороться и подавлять средства противовоздушной обороны. Радиолокаторы Су-25СМ3 поражает специальными противорадиолокационными ракетами, а позиции зенитной артиллерии и ПЗРК - обычными бомбами.

- Современным российским ВКС не хватает простой и дешевой ударной машины, - рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров. - В Сирии фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34 за сутки в среднем выполняют 1-2 боевых вылета. Сказывается сложность их подготовки к полету. А вот Су-25 за это время успевали слетать на задания 4-5 раз. Но главная проблема "Грачей" - это слабый прицельный комплекс и уязвимость для средств ПВО. Су-25СМ3 от этих проблем избавлен. Новейший штурмовик может не только эффективно уничтожать противника, но и бороться с современным вражеским ПВО.

В настоящее время в составе ВКС России есть четыре штурмовых авиационных полка и несколько отдельных эскадрилий. Они дислоцируются на юге России, в Приморье, Забайкалье и на авиабазе Кант в Киргизии. Также одна штурмовая эскадрилья входит в состав морской авиации ВМФ РФ.

Алексей Рамм, Евгений Дмитриев, Евгений Андреев