THOR: миномёты станут опаснее



Миномётный боеприпас THOR.

Источник: defence-blog.com Миномётный боеприпас THOR.Источник: defence-blog.com

Компания Saab Bofors Dynamics Switzerland (SBDS) заявила о том, что 120-мм мина может стать более опасной, чем 155-мм артиллерийский боеприпас. Вчера, 13 сентября, портал defence-blog.com сообщил о том, что в рамках выставки DSEI 2017, проходящей в эти дни в Лондоне, швейцарское подразделение SBDS шведской корпорации Saab представило новый тип боеприпаса под названием THOR.

Разработчики называют THOR "новым поколением" миномётных боеприпасов и по возможностям ставят его в один ряд с 155-мм артиллерийскими снарядами. По их словам, стандартная мина при взрыве рассеивает вверх порядка 50% осколков, что снижает ее эффективность. При этом THOR благодаря цилиндрической форме основной части на 20% эффективнее направляет осколки и является на 250% более смертоносным по сравнению со стандартными минами своего класса.

Мины THOR выпускаются в различных модификациях, которые отличаются друг от друга боезарядом и типом поражающих элементов. В базовой версии 120-мм миномётный снаряд весит 15 кг, содержит 3,4 кг взрывчатого вещества BXN-110 и 4250 стальных шариков. Максимальная дальность выстрела составляет 8,5 км.

Кроме того, в SBDS указывают, что с помощью мин THOR можно существенно снизить побочный эффект применения. По словам разработчиков, новые мины имеют так называемые контролируемые зоны безопасности, что делает стрельбу из миномёта более точной и предсказуемой.