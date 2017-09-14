Британцы показали свой боевой лазер
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Прототип лазерной установки LDEW.
Источник: ukdefencejournal.org.uk
Уже в 2019 году британский флот может вооружиться первыми прототипами боевых лазеров. Вчера, 13 сентября, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что на выставке DSEI 2017, проходящей в эти дни в Лондоне, консорциум UK Dragonfire показал прототип лазерной установки, созданной в рамках проекта LDEW.
Тендер на разработку демонстратора технологий Laser Directed Energy Weapon (LDEW), объявленный Минобороны Великобритании, завершился в 2016 году, а его победителем стала корпорация MBDA. Вчера стало известно о том, что для создания боевого лазера компания MBDA создала консорциум под названием UK Dragonfire, в состав которого также вошли компании Leonardo, QinetiQ, Arke, BAE Systems, Marshall и GKN.
На выставке DSEI 2017 консорциум представил полноразмерный макет-прототип, который планируется устанавливать на корабли британского флота. В военном ведомстве полагают, что LDEW станет системой ближней защиты и позволит кораблям эффективно бороться с наземными, надводными и воздушными целями. Кроме того, такая лазерная система потенциально может применяться при артиллерийских и минометных обстрелах.
|Схема применения установки LDEW на корабле.
|Источник: ukdefencejournal.org.uk
Ранее ВС Великобритании уже пытались применить лазерное оружие в военном конфликте. В 1982 году во время войны с Аргентиной британцы развернули на Фолклендских островах лазерную установку для ослепления аргентинских пилотов, но по прямому назначению она так и не была использована.
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14.09.2017
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