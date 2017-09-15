Турчинов: Украинско-польский ударный беспилотник "Сокол" успешно прошёл испытания
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Александр Турчинов.
Источник: УНИАН
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил об испытании очередного детища украинской оборонки. Речь идёт о разведывательно-ударном беспилотнике «Сокол», который создавался при участии польских партнёров.
Секретарь СНБО: Разведывательно-ударный комплекс «Сокол», который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трёх ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия.
По словам Турчинова, несмотря на сильный ветер во время испытаний (порывы до 17 м/с), основные задачи были решены. Испытания проводились совместно с польскими разработчиками и военнослужащими. Украину на полигоне Гончаровское Черниговской области представлял не только Турчинов, но и представители предприятия-"разработчика" - "Чезара".
Турчинов заявил, что произведённые оценки в ходе испытаний «Сокола» позволяют говорить о том, что «новый разведывательно-ударный беспилотник может быть поставлен на вооружение для эффективного использования в боевых условиях».
Ранее украинские разработчики уже сообщали о создании БПЛА, но через какое-то время выяснялось, что деньги, выделенные по линии Минобороны Украины, расхищались, а в качестве "конечного продукта" предлагался слегка переделанный беспилотник из китайского интернет-магазина.
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14.09.2017
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№1
15.09.2017 06:49
https://www.youtube.com/watch?v=EJ4phQ7u-R4
Работает как камикадзе.
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