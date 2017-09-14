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"Калибры" бьют без промаха

15.09.2017 Газета.ru 421 0
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Фрегат "Адмирал Эссен"
Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Источник: Reuters

Опубликовано видео нового удара "Калибрами" по террористам ИГ в Сирии

По объектам террористов в Сирии с российских подлодок был нанесен новый удар крылатыми ракетами "Калибр". Министерство обороны России сообщает, что данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей.

Российские подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" совершили пуск семи крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Газету.Ru". "По объектам террористов из подводного положения выпущено 7 крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей", - сообщили в Минобороны. Сообщается, что целью подводных лодок стали важные объекты боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Крылатые ракеты "Калибр" уже не в первый раз применяются в рамках российской военной операции в Сирии. Более того, именно в САР в октябре 2015 года эти ракеты впервые были использованы в реальных боевых условиях.

Первый пуск ракет "Калибр" по формированиям исламских боевиков в Сирии был для Путина моментом личной гордости, рассказывает "Газете.Ru" один из приближенных к президенту политиков.

По словам собеседника, когда он после первого использования "Калибров" в боевых условиях зашел к президенту, Владимир Путин, в первую очередь, поинтересовался у него, как тот оценивает пуск. По словам политика, он показал Путин большой палец, что вызвало у президента одобрительную улыбку.

Первое использование "Калибров" было достаточно масштабным: 26 ракет выпускались при участии экипажа четырех кораблей. С флагмана флотилии ракетного корабля "Дагестан" и малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" был проведен обстрел по 11 целям на расстояние свыше 1,5 тыс. километров.



Многие эксперты после первого удара "Калибров" сошлись во мнении о том, что с их помощью Россия демонстрировала свою военную мощь, заставившую понервничать даже представителей Пентагона. "Мы видим воплощение в жизнь более агрессивного и боеспособного российского флота… Они сигнализируют нам и предупреждают нас о том, что господство (ВМС США) на море поставлено под сомнение", - комментировал пуски "Калибров" командующий ВМС США в Европе адмирал Марк Фергюссон.

Нынешней обстрел позиций террористов "Калибрами" является уже девятым случаем боевого применения этих крылатых ракет и четвертым за этот год.

Предпоследний пуск был выполнен всего за несколько дней до нынешнего. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" в ходе выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море выполнил пуски крылатых ракет по террористам из ИГ. "Адмирал Эссен" ударил в рамках поддержки сил Сирийской арабской армии, ведущей наступление на Дейр-эз-Зор, чтобы деблокировать удерживаемый проправительственными силами район.

В результате ракетного удара по предместьям Дейр-эз-Зора российский ВМФ уничтожил несколько стратегически важных объектов террористов - командные пункты, узел связи, а также несколько складов с боеприпасами и оружием.

До этого - пуск от 23 июля этого года. Тогда два корабля ("Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович") и подлодка "Краснодар" Военно-морского флота России осуществили пуски шести крылатых ракет по объектам ИГ. При этом подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения. После удара крылатыми ракетами оставшиеся боевики и объекты ИГ были добиты воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России.

Первый пуск 2017 года состоялся 31 мая. "Адмирал Эссен" и "Краснодар" ударили четырьмя крылатыми ракетами по позициям террористов в районе Пальмиры. Целями для поражения стали укрытия террористов восточнее города, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных из Ракки.

В результате ракетных пусков все цели были успешно поражены. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что успешное выполнение поставленной задачи подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ России, экипажей кораблей и подлодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения.


Алексей Грязев
14.09.2017
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