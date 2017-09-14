Одиннадцатый Ан-148 для Министерства обороны России

Как сообщают, 13 сентября 2017 года в Воронеже начались летные испытания очередного пассажирского самолета Ан-148-100Е, построенного АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО, входит в состав АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК) для Министерства обороны России - машины с серийным номером 43-08 и регистрационным номером RA-61731. Это борт стал первым Ан-148, поднятым в воздух в Воронеже в 2017 году.

Первый полет очередного (одиннадцатого) построенного для Министерства обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" самолета Ан-148-100Е (серийный номер 43-08, регистрационный номер RA-61731). Воронеж, 13.09.2017 (с) Алексей Филатов / ВКонтакте

Взлетевший 13 сентября 2017 года самолет с серийным номером 43-08 и регистрационным номером RA-61731 стал одиннадцатым, построенным по государственному контракту стоимостью 18,43799 млрд рублей на поставку 15 самолетов Ан-148-100 в течение 2013-2017 годов, подписанному ВАСО (без участия ОАК) с Министерством обороны России 7 мая 2013 года. Согласно условиям контракта, в 2013 году военное ведомство должно было получить один самолет, в 2014 и 2015 годах - по четыре, а в 2016 и 2017 годах - по три Ан-148.

Первым самолетом, построенным ВАСО по данному контракту, стал взлетевший в Воронеже 12 сентября 2013 года борт Ан-148-100Е с серийным номером 42-05 и регистрационным номером RA-61718. Он был передан ВВС России в ходе церемонии в Борисоглебске 6 декабря 2013 года. Второй самолет Ан-148-100Е по данному контракту (42-08, регистрационный номер 61721) взлетел 21 декабря 2013 года и был передан ВВС России в феврале 2014 года. Третий Ан-148-100Е по данному контракту (серийный номер 42-09 и регистрационный номер 61722) впервые поднялся в воздух на ВАСО 19 марта 2014 года и был принят ВВС России 2 июля 2014 года, четвертый самолет (42-10, регистрационный номер 61723) - взлетел 4 июля 2014 года и был сдан ВВС в конце августа 2014 года, и пятый (43-01, регистрационный номер 61723) - взлетел 16 октября 2014 года и был сдан ВВС в январе 2015 года.

23 апреля 2015 года состоялся первый полет шестого по счету Ан-148-100Е по данному контракту, и первого самолета этого типа, построенного на ВАСО в 2015 году (серийный номер 43-02, регистрационный номер RA-61725), а 21 августа 2015 года - седьмого Ан-148-100Е по данному контракту (серийный номер 43-03, регистрационный номер RA-61726).

10 марта 2016 года совершил первый полет восьмой самолет с серийным номером 43-04 и регистрационным номером 61728, 11 июля 2016 года - девятый самолет с серийным номером 43-05 (регистрационный номер RA-61729), а 26 сентября 2016 года - десятый самолет с серийным номером 43-07 и регистрационным номером RA-61730.

Таким образом, подъема в воздух 11-го самолета (43-08) пришлось ждать год после предыдущего. Взлетевший 13 сентября 2017 года года борт 43-08 стал 31-м самолетом Ан-148 постройки ВАСО. Он же стал 42-м самолетом семейства Ан-148/Ан-158 в целом (с учетом 11 единиц, построенных на Украине).

По заявлению заместителя Министра обороны России Юрия Борисова, сделанного им в рамках визита на ВАСО 10 марта 2017 года, Воздушно-космические силы России должны получить три самолета Ан-148 по контракту 2013 года - имеются в виду самолеты с серийными номерами 43-08 (регистрационный номер RA-61731, совершил первый полет 13 сентября), 43-09 (RA-61732) и 43-10 (RA-61733). Оставшиеся две машины по этому контракту планируется сдать в 2018 году - самолеты с серийными номерами 44-01 (регистрационный номер RA-61734) и 44-02 (регистрационный номер RA-61735). После этого с 2019 года дальнейшее строительство самолетов Ан-148 в Воронеже будет заморожено.

Как сообщалось, летом 2017 года ВАСО получило из Киева отсек фюзеляжа Ф-2 самолета Ан-148, а также кессоны КЧК правый и левый (кессонная часть крыла), предназначенные для строительства крайнего 15-го борта Ан-148-100Е с серийным номером 44-02 (RA-61735), заказчиком которого выступает Министерство обороны России.

Первый полет очередного (одиннадцатого) построенного для Министерства обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" самолета Ан-148-100Е (серийный номер 43-08, регистрационный номер RA-61731). Воронеж, 13.09.2017 (с) Алексей Филатов / ВКонтакте