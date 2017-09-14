Западные консультанты по борьбе с коррупцией осаждают Украину



Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Источник: kievrus-ua.com Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.Источник: kievrus-ua.com

Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в публикации "Les consultatnts anticorruption sur le front ukrainien", кроме крупных программ в области кибербезопасности, о которых наш блог уже сообщал, Вашингтон выставил тяжелую артиллерию в борьбе против коррупции на Украине. Агентство США по международному развитию (USAID) недавно передало контракт на сумму 18 млн долл. компании Management Systems International (MSI, филиал группы Tetra Tech) для оказания поддержки своей программе "Support Anti-Corruption Champion Institutions" в Киеве. Консультанты для программы набираются компанией Chemonics International. Американская компания PACT также работает по тематике борьбы с коррупцией на Украине и на средства USAID. Компания недавно наняла Игоря Гончаренко, который в 2014-2015 годах возглавлял администрацию президента Украины.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (с) kievrus-ua.com

Министерство юстиции США также находится среди борцов в коррупцией на Украине. Те консультанты, которые находятся в стране, в основном являются выходцами из компании Engility, которая работает в сфере оборонных услуг. Со своей стороны, ФБР при помощи своего подразделения по борьбе с международной коррупцией, практически с момента создания взаимодействует с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Американские агенты ведут подготовку своих украинских коллег.

Великобритания также весьма глубокого погружена в эту историю, хотя и не так явно. Несколько частных детективов и бывших сотрудников британской разведки работают на Украине по программе Stolen Asset Recovery (StAR). Под эгидой Всемирного банка StAR, которую курирует генеральный прокурор страны, проводит все более жесткие кампании по поиску активов пророссийских олигархов. Лондон, который действует совместно с Швейцарией и Лихтенштейном, параллельно финансирует Международный центр по поиску активов (International Centre for Asset Recovery, ICAR), находящийся в Базельском институте. В институте ведется обучение финансовой разведке для сотрудников генеральной прокуратуры Украины. И Великобритании также имеется идеальный контролер этого вопроса: недавно ушедший в отставку генерал Тимоти Эванс (Timothy Evans), который недавно стал членом Комитета по мониторингу коррупции в оборонной сфере (Defence Corruption Monitoring Committee) - структуры Transparency International, и также имеющий свое представительство в министерстве обороны Украины.

Континентальная Европа отреагировала с запозданием. Два месяца назад была запущена Антикорупционная инициатива ЕС, финансируемая Евросоюзом и Данией в размере 16 млн евро, а она также направлена на поддержку сотрудников НАБУ.

С марта 2016 года ОЭСР также имеет свою программу. Ее реализация была передана на субподряд местному подрядчику Дмитрию Котияру (Dmitro Kotiyar), который работал в центральном аппарате организации в Париже, а потом создал собственную компанию в Киеве. В 2005-2006 годах он занимал пост заместителя министра юстиции Украины, а в 2007 году был юридическим консультантом администрации президента Украины. В то время премьер-министром Украины был Виктор Янукович, который сейчас обвиняется по многим коррупционным делам.