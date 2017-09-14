Глава "Роскосмоса" не увидел очевидной выгоды от многоразовых ракет



Игорь Комаров на салоне ILA-2014.

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Игорь Комаров на салоне ILA-2014.Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Агентство работает над многоразовыми ракетами и планирует привлечь частных бизнесменов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экономическая выгода от использования многоразовых систем выведения космических аппаратов на орбиту Земли пока неочевидна, но российские предприятия ведут работу в этом направлении, в том числе при поддержке правительства РФ, заявил генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Многоразовые системы, конечно, интересны. Вопрос только в том - как скоро они станут основным трендом. Экономическая выгода от их использования, и я уже это говорил, пока неочевидна. Но мы работаем и в этом направлении", - сказал Комаров. На вопрос издания, создан ли какой-нибудь задел в этой области, глава "Роскосмоса" пояснил, что "задел создавался уже давно, работы проводились нашими предприятиями, в частности, Центром Хруничева - проект "Байкал", были и другие".

"И история создания "Энергии" и "Бурана" не прошла даром. Сейчас в том числе и правительство поддерживает нас - недавно заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин принял решение о создании совместной авиационно-космической конструкторской группы по возвращаемым ступеням. Мы считаем, что это полезная инициатива, которая поможет нашей работе", - подчеркнул гендиректор корпорации "Роскосмос".

Также Комаров рассказал, что "Роскосмос" готов сотрудничать с представителями частного бизнеса, так как это открывает новые возможности для развития космической деятельности России. По его мнению, "частники в области сервисов продажи и услуг космической деятельности создают то новое, что требует рынок".

Единственной компанией, которая обладает успешным опытов использования многоразовых ракет, стала американская SpaceX, которая выполняет заказы НАСА по доставке грузов на МКС.