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Глава "Роскосмоса" не увидел очевидной выгоды от многоразовых ракет

15.09.2017 Интерфакс 324 0
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Игорь Комаров
Игорь Комаров на салоне ILA-2014.
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Агентство работает над многоразовыми ракетами и планирует привлечь частных бизнесменов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экономическая выгода от использования многоразовых систем выведения космических аппаратов на орбиту Земли пока неочевидна, но российские предприятия ведут работу в этом направлении, в том числе при поддержке правительства РФ, заявил генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Многоразовые системы, конечно, интересны. Вопрос только в том - как скоро они станут основным трендом. Экономическая выгода от их использования, и я уже это говорил, пока неочевидна. Но мы работаем и в этом направлении", - сказал Комаров. На вопрос издания, создан ли какой-нибудь задел в этой области, глава "Роскосмоса" пояснил, что "задел создавался уже давно, работы проводились нашими предприятиями, в частности, Центром Хруничева - проект "Байкал", были и другие".

"И история создания "Энергии" и "Бурана" не прошла даром. Сейчас в том числе и правительство поддерживает нас - недавно заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин принял решение о создании совместной авиационно-космической конструкторской группы по возвращаемым ступеням. Мы считаем, что это полезная инициатива, которая поможет нашей работе", - подчеркнул гендиректор корпорации "Роскосмос".

Также Комаров рассказал, что "Роскосмос" готов сотрудничать с представителями частного бизнеса, так как это открывает новые возможности для развития космической деятельности России. По его мнению, "частники в области сервисов продажи и услуг космической деятельности создают то новое, что требует рынок".

Единственной компанией, которая обладает успешным опытов использования многоразовых ракет, стала американская SpaceX, которая выполняет заказы НАСА по доставке грузов на МКС.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс
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Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС

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