Британцы запустили крупнейшую ракету-носитель с чучелом собаки
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Ракета Skybolt 2.
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Британская компания Starchaser запустила крупнейшую ракету-носитель Skybolt 2. На ней были установлены несколько видеокамер, а также чучело игрушечной собаки по кличке Сэм, сообщает The Guardian.
Пуск произошел с площадки недалеко от города Оттерберн на северо-востоке Англии. По данным СМИ, носитель достиг высоты 1,2 километра, после чего три элемента ракеты на парашютах спустились на землю.
Испытания были признаны успешными.
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14.09.2017
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№1
15.09.2017 07:00
Ракеты Skybolt 2 в высоту достигает 8,2 метра, ее масса — 2,5 тонны. Носитель создан из углеродного волокна, манчестерская компания Starchaser на нем отрабатывает технологии для коммерческого туризма (полеты на высоту более ста километров).
https://lenta.ru/news/2017/09/13/sb2/
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