Британцы запустили крупнейшую ракету-носитель с чучелом собаки



Ракета Skybolt 2.

Источник: © CC0 Ракета Skybolt 2.Источник: © CC0

Британская компания Starchaser запустила крупнейшую ракету-носитель Skybolt 2. На ней были установлены несколько видеокамер, а также чучело игрушечной собаки по кличке Сэм, сообщает The Guardian.

Пуск произошел с площадки недалеко от города Оттерберн на северо-востоке Англии. По данным СМИ, носитель достиг высоты 1,2 километра, после чего три элемента ракеты на парашютах спустились на землю.

Испытания были признаны успешными.