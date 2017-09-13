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"Перекрашенный советский Т-64": "современный" украинский танк Т-84 "Оплот" разобрали военные эксперты

15.09.2017 Экономика 1469 0
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Танк Т-84 «Оплот»
Танк Т-84 «Оплот» ВСУ во время военных учений на полигоне возле поселка Десна.
Источник: Сергей Старостенко / Коммерсантъ

Киев в 2018 году намерен отправить в Донбасс новые танки Т-84 "Оплот". Военные эксперты объяснили, почему "самое современное" оружие Украины – просто перекрашенный советский танк.


Об отправке новых украинских танков на войну в Донбасс ранее заявил министр обороны страны Степан Полторак. По его словам, это произойдет в 2018 году, когда производство этих машин будет налажено в Харькове. Полторак назвал Т-84 "Оплот" "современной боевой машиной", которые есть у многих армий мира, а теперь будет и у ВСУ.


Специалисты, однако, не согласны с утверждениями Полторака о "современности" танка "Оплот". Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что Т-84 был создан из завалявшихся на украинских складах танков советской эпохи. На харьковском заводе имени Малышева из нескольких старых машин собрали один исправный, "обвесив" его комплексом активной защиты (КАЗ), системой управления огнем (СУО) и прочими элементами, чтобы он формально был на ходу и мог стрелять.


Результатом работы киевских "кулибиных"  стал танк, который способен ездить вперед и назад (без поворотов), а также изредка стрелять на показательных выступлениях. Видевшие "Оплот" своими глазами рассказывали, что двигатель танка часто переставал работать, и в Харькове делали "внезапную реанимацию", чтобы на короткое время продлить ресурс его работы.


Подтверждением слов эксперта является рассказ воевавшего в Донбассе танкиста ВСУ с позывным "Феррум". Он утверждает, что Т-84 "Оплот" по оснащению и особенностям конструкции ничем не отличается от советского танка Т-64, который в 1969-1987 годах выпускался как раз на заводе имени Малышева.


С тем, что "Оплот" не является новым и современным танком, согласен и военный обозреватель, член Изборского клуба Владислав Шурыгин. Он отметил, что украинский танк – это "немного подкрашенный" советский Т-80 с дизельным двигателем и незначительными обновлениями. Киев долгое время пытался закрепиться на мировом танковом рынке, распродавая старые Т-80, но потерпел неудачу. Теперь же Киев уподобился пожилому цыгану, который пытается продать старого коня, сказал эксперт в эфире радио Sputnik.


Также Шурыгин усомнился в производственных возможностях украинского ВПК. По его мнению, весьма показательно, что Полторак не озвучил конкретных цифр – в действительности на 2018 год Киев запланировал выпуск лишь 10 танков "Оплот".


Григорий Егоров
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Экономика
Материал размещен правообладателем
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Страны
Украина
Продукция
Т-80
Т-84 Оплот
Компании
Завод им. Малышева
Проекты
956 Современный

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