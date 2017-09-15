Интриги российского космоса: что стоит за «отставкой» главы ЦПК Лончакова
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Юрий Лончаков.
Источник: nnm.me
«Судьбоносное распоряжение выдал Рогозин»
Юрий Лончаков может покинуть в ближайшее время пост руководителя Центра подготовки космонавтов имени Ю.Гагарина. О том, что кресло под ним зашаталось очень серьезно, сообщила в среду газета «Коммерсант». Однако официального подтверждения этой громкой и неожиданной для всех отставки от Роскосмоса на момент нашей публикации еще не было. Мы попытались узнать, что стоит за сообщением.
Интриги российского космоса: что стоит за «отставкой» главы ЦПК Лончакова фото: Наталья Мущинкина
Информацию о возможной отставке Юрия Лончакова нельзя считать совсем уж неожиданной. Слухи о том, что он может покинуть ЦПК, поползли еще в апреле, вскоре после после скандала с уходом из Центра заслуженного летчика-космонавта, героя России, рекордсмена по суммарном пребыванию в космосе Геннадия Падалки.
В своем открытом письме Геннадий Иванович подчеркнул, что уходит из-за неразумного руководства Центром, где ему, профессионалу своего дела, не могут предложить интересной работы. И не только ему одному. К тому времени из отряда уволилась целая плеяда талантливых и довольно молодых космонавтов, таких, как Олег Котов, Сергей Ревин, Сергей Волков.
Падалка обвинил в неразумном управлении Центром именно руководителя Юрия Лончакова. «Его как руководителя, надо скорее убирать, и не одного, а с частью команды, которая набрана не по принципу профессионализма и авторитета, а по лояльности, личной преданности и кумовства. В противном случае, Центр угробят окончательно», - писал Падалка в открытом письме.
О том, что Лончаков, посаженный в кресло руководителя ЦПК в 2014 году, занимает не свое место, говорили многие, с кем пришлось разговаривать в Звездном городке. Так уж сложилось, что именно в бытность Лончакова в ЦПК стали обыденностью подковерные игры и подсиживание неугодных космонавтов.
В частности, поговаривали, что именно из-за конфликта с ним в свое время Центр покинул его предшественник на посту руководителя ЦПК Сергей Крикалев, был крайне недоволен стилем руководства Центра и космонавт Максим Сураев. Будучи депутатом Госдумы, он тщетно пытался восстановить справедливость — оспорить незаконно, по его мнению, полученное Лончаковым звание «космонавт первого класса».
Ходили также слухи о некоторых огрехах в области коммерческой деятельности руководства Центра и связанных с ней нарушениями, однако уголовного дела никто не заводил. Так что недовольства много, но напрямую обвинить шефа в каких-то серьезных злоупотреблениях никто не может: «космонавты все эти годы в космос летали, задачи выполняли».
Приближенные к Лончакову сотрудники говорят, что скандал раздут специально, чтобы сместить с должности неугодного и принципиального руководителя, главной идеей которого является возрождение прежней системы управления космической деятельностью, основанной на военной дисциплине (Юрий Лончаков - полковник авиации).
Поговаривают также, что он видит ЦПК вновь в составе Минобороны, как это было в советские, более благополучные для отечественной космонавтики времена. По мнению сторонников Лончакова, сообщение о его грядущей отставке — всего лишь слухи, рассчитанные на раскачивание лодки против героя России, летчика-космонавта первого класса.
«В 2015 году Юрий Валентинович подтвердил свою квалификацию, комиссия Роскосмоса провела аттестацию начальника ФГБУ «НИИ ЦПК им. Гагарина» Юрия Лончакова и признала его соответствующим занимаемой должности. Контракт с ним был перезаключен на четыре года. Неужели его так просто разорвать? Для этого нужны очень веские основания, обвинения в злоупотреблениях, а не просто скандалы и обиды подчиненных. В Центре проводилось несколько проверок, которые не выявили ни одного экономического правонарушения», - говорит источник из окружения Лончакова.
Если отставка произойдет, то «благодарить» за это надо главу Военно-промышленной комиссии Дмитрия Рогозина, который и выдал судьбоносное распоряжение.
А чем не угодил Лончаков Рогозину? По утверждению коллег, в правительстве очень внимательно изучили апрельский конфликт в ЦПК с уходом группы космонавтов и спустя четыре месяца решили исправить ситуацию.
Но, если копнуть поглубже, то, возможно, здесь не обошлось и без влияния со стороны члена коллегии ВПК Олега Фролова, который в свое время был уволен с должности заместителя главы Роскосмоса своим тогдашним шефом Олегом Остапенко, помощником которого числился Юрий Лончаков. Говорят, после отставки Остапенко Фролов только ждал момента, чтобы ответить на свое фиаско и его помощнику.
Если все-таки увольнение случится, на место главы ЦПК прочат гендиректора Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова Павла Власова. Он профессиональный летчик-испытатель, не летавший в космос. Однако в космических кругах считают, что это не столь важно, - руководил же в свое время, и довольно успешно, подготовкой космонавтов генерал-полковник авиации Николай Каманин. В любом случае, вечером сегодняшнего дня приказа об увольнении Лончакова еще не было, и он продолжал выполнять свои обязанности в должности главы ЦПК.
Наталья Веденеева
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13.09.2017
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Алексей60
2044
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№1
15.09.2017 07:14
Статья поганенькая, основана на слухах!
Либо конкретные факты - либо ничего!
Отношения в отряде космонавтов всегда были непростые, просто руководство там было с непререкаемым авторитетом, а сейчас это не так. Вот и пошёл раздрай. Кто там прав, а кто нет - сам черт не разберёт.
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Виктор Макаров
4
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№2
15.09.2017 08:34
Как то даже стыдно комментировать, такие люди и такие под ковёрные страсти, Санта Барбара даже рядом не стоит. Мужики просто превратились к каких то базарных баб. Просто думаю в 60-е годы, во времена Союза, времена Королева, Гагарина, Титова таких разборок просто не было. Вот до чего довела система капитализма, люди готовы утопить друг, друга. Да морально-нравственные нормы у нас сейчас не в чести.
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Т-70
1784
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№3
15.09.2017 15:29
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №2
Мужики просто превратились к каких то базарных баб
Цитата, q
Московский комсомолец
Цитата, q
Наталья ВеденееваПо моему Наталья Веденеева-автор данной статьи,отсюда и высокая информативность .)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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