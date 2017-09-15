

Юрий Лончаков.

Источник: nnm.me Юрий Лончаков.Источник: nnm.me

«Судьбоносное распоряжение выдал Рогозин»

Юрий Лончаков может покинуть в ближайшее время пост руководителя Центра подготовки космонавтов имени Ю.Гагарина. О том, что кресло под ним зашаталось очень серьезно, сообщила в среду газета «Коммерсант». Однако официального подтверждения этой громкой и неожиданной для всех отставки от Роскосмоса на момент нашей публикации еще не было. Мы попытались узнать, что стоит за сообщением.

Интриги российского космоса: что стоит за «отставкой» главы ЦПК Лончакова фото: Наталья Мущинкина

Информацию о возможной отставке Юрия Лончакова нельзя считать совсем уж неожиданной. Слухи о том, что он может покинуть ЦПК, поползли еще в апреле, вскоре после после скандала с уходом из Центра заслуженного летчика-космонавта, героя России, рекордсмена по суммарном пребыванию в космосе Геннадия Падалки.

В своем открытом письме Геннадий Иванович подчеркнул, что уходит из-за неразумного руководства Центром, где ему, профессионалу своего дела, не могут предложить интересной работы. И не только ему одному. К тому времени из отряда уволилась целая плеяда талантливых и довольно молодых космонавтов, таких, как Олег Котов, Сергей Ревин, Сергей Волков.

Падалка обвинил в неразумном управлении Центром именно руководителя Юрия Лончакова. «Его как руководителя, надо скорее убирать, и не одного, а с частью команды, которая набрана не по принципу профессионализма и авторитета, а по лояльности, личной преданности и кумовства. В противном случае, Центр угробят окончательно», - писал Падалка в открытом письме.

О том, что Лончаков, посаженный в кресло руководителя ЦПК в 2014 году, занимает не свое место, говорили многие, с кем пришлось разговаривать в Звездном городке. Так уж сложилось, что именно в бытность Лончакова в ЦПК стали обыденностью подковерные игры и подсиживание неугодных космонавтов.

В частности, поговаривали, что именно из-за конфликта с ним в свое время Центр покинул его предшественник на посту руководителя ЦПК Сергей Крикалев, был крайне недоволен стилем руководства Центра и космонавт Максим Сураев. Будучи депутатом Госдумы, он тщетно пытался восстановить справедливость — оспорить незаконно, по его мнению, полученное Лончаковым звание «космонавт первого класса».

Ходили также слухи о некоторых огрехах в области коммерческой деятельности руководства Центра и связанных с ней нарушениями, однако уголовного дела никто не заводил. Так что недовольства много, но напрямую обвинить шефа в каких-то серьезных злоупотреблениях никто не может: «космонавты все эти годы в космос летали, задачи выполняли».

Приближенные к Лончакову сотрудники говорят, что скандал раздут специально, чтобы сместить с должности неугодного и принципиального руководителя, главной идеей которого является возрождение прежней системы управления космической деятельностью, основанной на военной дисциплине (Юрий Лончаков - полковник авиации).

Поговаривают также, что он видит ЦПК вновь в составе Минобороны, как это было в советские, более благополучные для отечественной космонавтики времена. По мнению сторонников Лончакова, сообщение о его грядущей отставке — всего лишь слухи, рассчитанные на раскачивание лодки против героя России, летчика-космонавта первого класса.

«В 2015 году Юрий Валентинович подтвердил свою квалификацию, комиссия Роскосмоса провела аттестацию начальника ФГБУ «НИИ ЦПК им. Гагарина» Юрия Лончакова и признала его соответствующим занимаемой должности. Контракт с ним был перезаключен на четыре года. Неужели его так просто разорвать? Для этого нужны очень веские основания, обвинения в злоупотреблениях, а не просто скандалы и обиды подчиненных. В Центре проводилось несколько проверок, которые не выявили ни одного экономического правонарушения», - говорит источник из окружения Лончакова.

Если отставка произойдет, то «благодарить» за это надо главу Военно-промышленной комиссии Дмитрия Рогозина, который и выдал судьбоносное распоряжение.

А чем не угодил Лончаков Рогозину? По утверждению коллег, в правительстве очень внимательно изучили апрельский конфликт в ЦПК с уходом группы космонавтов и спустя четыре месяца решили исправить ситуацию.

Но, если копнуть поглубже, то, возможно, здесь не обошлось и без влияния со стороны члена коллегии ВПК Олега Фролова, который в свое время был уволен с должности заместителя главы Роскосмоса своим тогдашним шефом Олегом Остапенко, помощником которого числился Юрий Лончаков. Говорят, после отставки Остапенко Фролов только ждал момента, чтобы ответить на свое фиаско и его помощнику.

Если все-таки увольнение случится, на место главы ЦПК прочат гендиректора Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова Павла Власова. Он профессиональный летчик-испытатель, не летавший в космос. Однако в космических кругах считают, что это не столь важно, - руководил же в свое время, и довольно успешно, подготовкой космонавтов генерал-полковник авиации Николай Каманин. В любом случае, вечером сегодняшнего дня приказа об увольнении Лончакова еще не было, и он продолжал выполнять свои обязанности в должности главы ЦПК.

Наталья Веденеева