"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет



Тактическая КР Tactical Tomahawk (TACTOM),.

Источник: www.asdnews.com Тактическая КР Tactical Tomahawk (TACTOM),.Источник: www.asdnews.com

ВМС США заключили контракт с компанией Raytheon на разработку и интеграцию новой многорежимной головки самонаведения в крылатые ракеты «Томагавк» модификации Block IV. После модернизации «Томагавки» смогут поражать и движущиеся надводные цели.

Как сообщает Naval Today, стоимость контракта – 19 млн долл., срок исполнения заказа – 2022 год. Разработка новой головки самонаведения включена в программу, направленную на обеспечения быстрого развертывания Военно-морских сил США.

Сегодня «Томагавки» могут уничтожать только неподвижные наземные цели. То есть для пуска ракет нужно знать координаты поражаемого объекта. «После очередной модернизации и вражеские корабли не скроются от них», – заявил директор программы «Томагавк» в компании Raytheon Дейв Адамс. «Томагавки» приняты на вооружение в 1983 году. Они способны поразить высокозащищенные наземные объекты на расстоянии – по разным данным – от 1600 до 2400 км. Стоимость одной ракеты – около 1,5 млн долл.

Российский аналог «Томагавков» – семейство крылатых ракет «Калибр». Дальность стрельбы ракетами «Калибр» по морским целям составляет 375 км (по другим данным - до 700 км), по наземным — 2600 километров. Стоимость одной ракеты, по данным экспертов, составляет менее 800 тыс. долл.

Андрей Рискин - заместитель главного редактора «НГ»