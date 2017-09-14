"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет
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Тактическая КР Tactical Tomahawk (TACTOM),.
Источник: www.asdnews.com
ВМС США заключили контракт с компанией Raytheon на разработку и интеграцию новой многорежимной головки самонаведения в крылатые ракеты «Томагавк» модификации Block IV. После модернизации «Томагавки» смогут поражать и движущиеся надводные цели.
Как сообщает Naval Today, стоимость контракта – 19 млн долл., срок исполнения заказа – 2022 год. Разработка новой головки самонаведения включена в программу, направленную на обеспечения быстрого развертывания Военно-морских сил США.
Сегодня «Томагавки» могут уничтожать только неподвижные наземные цели. То есть для пуска ракет нужно знать координаты поражаемого объекта. «После очередной модернизации и вражеские корабли не скроются от них», – заявил директор программы «Томагавк» в компании Raytheon Дейв Адамс. «Томагавки» приняты на вооружение в 1983 году. Они способны поразить высокозащищенные наземные объекты на расстоянии – по разным данным – от 1600 до 2400 км. Стоимость одной ракеты – около 1,5 млн долл.
Российский аналог «Томагавков» – семейство крылатых ракет «Калибр». Дальность стрельбы ракетами «Калибр» по морским целям составляет 375 км (по другим данным - до 700 км), по наземным — 2600 километров. Стоимость одной ракеты, по данным экспертов, составляет менее 800 тыс. долл.
Андрей Рискин - заместитель главного редактора «НГ»
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14.09.2017
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