Россия призвала США создать совместную группу по кибербезопасности



Хакер за компьютером. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Хакер за компьютером. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Москва призвала Вашингтон рассмотреть предложение по формированию совместной группы по кибербезопасности, говорится в заявлении российского посольства в США.

Владимир Путин по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции.

В среду министерство внутренней безопасности США предписало всем федеральным учреждениям прекратить использовать программы "Касперского", якобы из-за возможности доступа к ним российских властей.