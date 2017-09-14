Россия призвала США создать совместную группу по кибербезопасности
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Хакер за компьютером. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Москва призвала Вашингтон рассмотреть предложение по формированию совместной группы по кибербезопасности, говорится в заявлении российского посольства в США.
Владимир Путин по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции.
В среду министерство внутренней безопасности США предписало всем федеральным учреждениям прекратить использовать программы "Касперского", якобы из-за возможности доступа к ним российских властей.
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14.09.2017
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