Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американские власти считают, что "Касперский" связан с российской разведкой

15.09.2017 РИА Новости 176 0
0
Понравилась новость?
 0
Лаборатория Касперского
Стенд компании Лаборатория Касперского. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Raphael Satter

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) обеспокоено связями некоторых представителей "Лаборатории Касперского" с российской разведкой, что стало одной из причин поручения отказаться от ее программного обеспечения для ведомств США и связанных с ними компаний.

Министерство в среду опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использование программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США.

"Эти действия основаны на рисках безопасности использования программного обеспечения "Лаборатории Касперского"… Ведомство обеспокоено связями представителей "Касперского" и российской разведки и другими агентствами, работающими по российскому законодательству", - говорится в заявлении ведомства.

В июне сообщалось, что американский сенат рассматривает проект военного бюджета США, который, в частности, предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за связей с правительством РФ.

Ранее в квартирах сотрудников "Лаборатории Касперского" в США прошли обыски, но никаких доказательств этих обвинений найдено не было. Российская компания, в свою очередь, заявляла о готовности сотрудничать с американским правительством и полностью отрицала обвинения в свой адрес.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 01:44
  • 6
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.09 23:13
  • 2
К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации
  • 15.09 23:08
  • 14
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 15.09 22:00
  • 20
ИЭМЗ «Купол» осваивает выпуск модульного варианта ЗРК «Тор»
  • 15.09 21:36
  • 11
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 15.09 21:14
  • 23
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 15.09 21:13
  • 1
“Напуганные” учением “Запад-2017” канзасские ковбои на “Абрамсах” прибыли в Польшу
  • 15.09 21:08
  • 4
Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте
  • 15.09 21:01
  • 25
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 15.09 20:57
  • 81
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 15.09 20:33
  • 5363
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.09 19:59
  • 1
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два года
  • 15.09 19:53
  • 117
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 15.09 19:16
  • 1045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.09 18:28
  • 114
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
другие обсуждаемые темы