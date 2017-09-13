Американские власти считают, что "Касперский" связан с российской разведкой



Стенд компании Лаборатория Касперского. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Raphael Satter Стенд компании Лаборатория Касперского. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Raphael Satter

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) обеспокоено связями некоторых представителей "Лаборатории Касперского" с российской разведкой, что стало одной из причин поручения отказаться от ее программного обеспечения для ведомств США и связанных с ними компаний.

Министерство в среду опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использование программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США.

"Эти действия основаны на рисках безопасности использования программного обеспечения "Лаборатории Касперского"… Ведомство обеспокоено связями представителей "Касперского" и российской разведки и другими агентствами, работающими по российскому законодательству", - говорится в заявлении ведомства.

В июне сообщалось, что американский сенат рассматривает проект военного бюджета США, который, в частности, предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за связей с правительством РФ.

Ранее в квартирах сотрудников "Лаборатории Касперского" в США прошли обыски, но никаких доказательств этих обвинений найдено не было. Российская компания, в свою очередь, заявляла о готовности сотрудничать с американским правительством и полностью отрицала обвинения в свой адрес.