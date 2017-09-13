Европарламент призвал ЕС ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии
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Депутаты Европарламента во время голосования.
Источник: © AP Photo / Christian Lutz
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге одобрил резолюцию по вопросу контроля за экспортом вооружений, в которой вновь призвал Евросоюз ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии.
Трансляцию голосования вела видеослужба Еврокомиссии.
"(Европарламент) повторяет свой призыв от 26 февраля 2016 года о срочной необходимости ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии", - говорится в тексте резолюции, не носящей юридически обязывающего характера.
В ходе парламентских дебатов во вторник в Страсбурге депутаты ЕП обвинили Саудовскую Аравию, что она поставляет импортированное из ЕС оружие террористам в Сирии и использует его в конфликте в Йемене.
В Еврокомиссии ранее заявляли, что принятие решения об оружейном эмбарго против Эр-Рияда входит в компетенцию исключительно Совета ЕС.
По данным дипломатического источника РИА Новости в Брюсселе, среди стран-членов ЕС сейчас нет консенсуса по вопросу введения оружейного эмбарго против Саудовской Аравии.
Европарламент в феврале 2016 года одобрил резолюцию по гуманитарной ситуации в Йемене, которая содержит призыв к странам ЕС ввести запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, возглавляющую коалицию, которая воюет в Йемене.
Этого требуют также европейские неправительственные организации. По их мнению, в настоящее время страны Европы, в частности Великобритания, Франция, Италия и Бельгия, нарушают национальные законодательства, которые запрещают поставлять оружие государству, находящемуся в состоянии войны и нарушающему права человека.
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13.09.2017
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