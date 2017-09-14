Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Переносный ЗРК нового поколения сможет преодолевать лазерные системы противодействия

15.09.2017 ТАСС 530 0
0
Понравилась новость?
 0
ПЗРК "Игла"
ПЗРК "Игла".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

По словам генерального конструктора НПК "Конструкторское бюро машиностроения" Валерия Кашина, в новом комплексе будет повышена прежде всего помехозащищенность

КОЛОМНА, 14 сентября. /ТАСС/. Разрабатываемый в России переносный зенитно-ракетный комплекс нового поколения сможет преодолевать лазерные системы защиты для противодействия ракетам. Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный конструктор НПК "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин.

"Уже сейчас есть целый ряд угроз, потому что распространение наших ракет за рубежом приводит к тому, что у потенциальных противников появляется информация о наших ПЗРК, так как я допускаю, что у них есть возможность какое-то количество ракет заполучить. Имея ее [информацию], зарубежные конструкторы начинают работать над средствами противодействия. А мы, понимая это, создаем следующий ПЗРК, который все это закроет", - сказал Кашин.

По его словам, в новом комплексе будет повышена в первую очередь помехозащищенность. "Потенциальный противник создает новые средства противодействия, в том числе с использованием лазеров, поэтому мы двигаемся еще дальше. Эта работа не останавливается никогда", - отметил Кашин.

Сейчас на вооружении российской армии два основных ПЗРК ("Игла-С" и приходящая ей на смену "Верба), которые отвечают современным требованиям военных своими тактико-техническими характеристиками.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КБМ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 01:44
  • 6
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.09 23:13
  • 2
К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации
  • 15.09 23:08
  • 14
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 15.09 22:00
  • 20
ИЭМЗ «Купол» осваивает выпуск модульного варианта ЗРК «Тор»
  • 15.09 21:36
  • 11
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 15.09 21:14
  • 23
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 15.09 21:13
  • 1
“Напуганные” учением “Запад-2017” канзасские ковбои на “Абрамсах” прибыли в Польшу
  • 15.09 21:08
  • 4
Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте
  • 15.09 21:01
  • 25
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 15.09 20:57
  • 81
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 15.09 20:33
  • 5363
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.09 19:59
  • 1
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два года
  • 15.09 19:53
  • 117
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 15.09 19:16
  • 1045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.09 18:28
  • 114
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
другие обсуждаемые темы