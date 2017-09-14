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Авиация ВКС России перебазировалась на оперативные аэродромы учений "Запад-2017"

15.09.2017 ТАСС 446 0
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Многоцелевой истребитель СУ-30СМ. Архивное фото
Многоцелевой истребитель СУ-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости . Георгий Зимарев

В учениях "Запад-2017" принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экипажи истребителей, бомбардировщиков и вертолетов перебазировались на оперативные аэродромы РФ и Белоруссии в ходе совместных стратегических учений "Запад-2017". Об этом сообщили в Минобороны России.

"С авиационных баз Воздушно-космических сил и Западного военного округа экипажи истребительной, бомбардировочной и армейской авиации осуществили перебазирование на оперативные аэродромы, в том числе и на аэродромы на территории Республике Белоруссия. Инженеры и техники выполнили комплексную подготовку авиатехники к длительному перелету, включая подвеску дополнительных топливных баков и ракетно-бомбового вооружения", - сказали в российском военном ведомстве.

Летчики готовы к выполнению всех задач, включая перехват воздушных целей, принуждение самолетов-нарушителей к посадке, уничтожение наземных целей, обозначающих колонны техники условного противника, прикрытие действий наземных группировок войск с воздуха, высадку десанта.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Московской области была поднята по тревоге отдельная танковая бригада 1-й гвардейской танковой армии, которая со штатным вооружением и техникой прибыла на железнодорожную станцию, откуда воинским эшелоном в течение суток будет доставлена в район проведения учений в Белоруссии. Кроме того, к подготовке к переброске приступили парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений ВДВ.

В учениях "Запад-2017" принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, 10 боевых кораблей.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Военные учения

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