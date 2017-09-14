Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя



Оборонно-промышленный комплекс России.

Источник: http://www.myshared.ru/ Оборонно-промышленный комплекс России.Источник: http://www.myshared.ru/

Оборонно-промышленный комплекс России (далее – ОПК) уже миновал стадию стабилизации деятельности предприятий после кризиса 1990-х гг., однако, стадия реализации масштабных мер по повышению экономической эффективности предприятий еще не наступила. На сегодняшний день проблема экономической эффективности все еще стоит на втором плане, главное для федерального центра – качественное исполнение гособоронзаказа.

Цель данной статьи – выявление ключевых факторов, влияющих на экономическую эффективность операционной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Основные характеристики экономической модели предприятий ОПК сегодня – это существенное завышение издержек, в большинстве случаев низкий уровень компетентности кадров, необоснованность принятия отдельных управленческих решений на предприятиях, отсутствие взвешенной инновационной политики, полная непрозрачность деятельности, недиверсифицированность производимой продукции.

В статье показано, что модель государственного оборонного заказа поощряет экономическую неэффективность работы предприятий. При этом существует множество проблем с измерением экономической эффективности, используемые сегодня индикаторы не позволяют сделать какие-либо значимые выводы, так как принципы их расчета вызывают множество методологических вопросов. Например, в качестве меры производительности труда используется показатель выработки на одного работника, рост которого показывает не эффективность работы предприятий, а скорее наоборот – экономическую деградацию. На отдельных кейсах показано, что если вовремя не предпринять ряд конкретных шагов, то выполнение гособоронзаказа будет с каждым годом обходиться государству все большей ценой.

Введение

Оборонно-промышленный комплекс России, несомненно, преобразился за последнее десятилетие. Предприятия в большинстве случаев больше не должны решать задачу поиска денег для заработных плат сотрудникам в условиях отсутствия заказов, не надо сдавать пустующие площади в аренду или продавать их, чтобы хоть как-то обеспечить операционные расходы. Государственный оборонный заказ в сочетании с Государственной программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (ранее – одноименная ФЦП) не только позволяют обеспечить стабильность работы предприятий, но и обновить основные фонды, хотя и не всегда достаточными темпами.

Еще в апреле 2016 года отмечалось, что «производительность труда в оборонно-промышленном комплексе России с 2007 года выросла втрое. <..> Пик загрузки ОПК в рамках гособоронзаказа произойдет в следующем году (прим. – в 2017) и потом будет постепенно снижаться» [1]. При этом активно разрабатываются конкретные шаги по выпуску высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях ОПК [2]. Предполагается, что выпадающие доходы предприятий будут компенсированы ростом производства «гражданки» [3].

Сейчас у предприятий за исключением выполнения гособоронзаказа нет никаких стимулов повышения своей экономической эффективности, а попытки Президента и Правительства Российской Федерации в этой сфере не приводят к коренным изменениям, отчетность об успешной реализации отдельных программ и стратегий на практике таковой не является. Это системная проблема, которая связана в первую очередь с эволюционными процессами в российском ОПК, – сначала надо любыми способами обеспечить стабильность системы, а уже потом пытаться повысить ее эффективность.

Но сегодня уже наступил тот момент, когда на первый план в дискуссиях о развитии отечественного ОПК постепенно должен выходить вопрос производительности труда, эффективности и результативности работы сектора, его развития не только экстенсивными мерами, но и интенсивными. В данной статье мы хотели бы показать, что если и дальше игнорировать вопросы экономической эффективности работы ОПК, то обеспечение 100% поставок по гособоронзаказу будет со временем все больше напоминать пиррову победу.

I. О стимулах к развитию предприятий ОПК

Государственная экономическая политика в области развития ОПК на сегодняшний день имеет два основных приоритета. Первый – полное выполнение государственного оборонного заказа в запланированные сроки, второй – обеспечение качества выпускаемой предприятиями ОПК продукции. Экономической эффективности работы предприятий, безусловно, уделяется внимание на федеральном уровне, но в сегодняшней ситуации этого явно недостаточно.

Проблема реализации экономической политики по повышению эффективности работы предприятий ОПК заключается, прежде всего, в том, что данный сегмент экономики работает исключительно по принципам плановой экономики и обладает отдельными ее характеристиками – наличием центрального планирования и государственного регулирования цен.

Для определения стоимости одного производимого изделия используются различные модификации затратного подхода. В большинстве случаев (кроме конкурентных закупок, которые являются скорее исключением в условиях монополизированного ОПК), начальная (максимальная) цена контрактов в рамках гособоронзаказа определяется на основе одного из трех методов: метода предельного уровня цены, затратного метода, аналогового метода [4].

На практике цена закупок практически всегда рассчитывается на основе издержек предприятий. Если продукция серийная, то издержки предприятия и его норма прибыли индексируются на основе коэффициентов-дефляторов, чтобы учесть рост цен в текущем периоде.

В упрощенном виде стоимость производимого изделия рассчитывается как сумма себестоимости его изготовления и нормы прибыли. Таким образом, выручка предприятия, производящего необходимое количество продукции заданного качества и технических параметров, определяется по следующей формуле:

Формула расчета выручки производственного предприятия. Где: TCi – различные типы издержек предприятия (их q видов), m – коэффициент, характеризующий норму прибыли, которая определяется нормативными актами в зависимости от типа издержек. Источник: http://www.ranepa.ru/

Прибыль предприятия рассчитывается следующим образом:

Формула расчета прибыли производственного предприятия. Где: TR - выручка предприятия, TCi – различные типы издержек предприятия (их q видов), m – коэффициент, характеризующий норму прибыли, которая определяется нормативными актами в зависимости от типа издержек. Источник: http://www.ranepa.ru/

Из формулы видно, что прибыль предприятия зависит от нескольких факторов:

нормы прибыли, которая определяется государством, т.е. это экзогенный для предприятия параметр, на который оно влиять не может;

общей себестоимости производства заказа, чем выше себестоимость производства, тем выше прибыль предприятия при прочих равных;

соотношения различных видов издержек предприятия, чем выше доля издержек, подразумевающих более высокую закладываемую норму прибыли (например, производство промежуточных товаров собственными силами, а не закупка их у посредников), тем выше прибыль предприятия (норма прибыли колеблется от 1% до 25% в зависимости от вида издержек).

Другими словами, способов для увеличения прибыли у предприятий ОПК в существующей экономической модели два: повышение уровня общих издержек и снижение доли закупок промежуточной продукции в общих издержках. Таким образом, предприятиям выгодно наращивать издержки любым способом, а также стремиться к созданию полного цикла производства продукции, максимально снижать закупки у внешних поставщиков, активно работать на рынке слияний и поглощений. Это в теории. На практике ни один из этих способов не приводит к устойчивому развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса, так как первый способ никаким образом не стимулирует предприятия к повышению эффективности, а второй способ выглядит нереалистичным ввиду сложности и долгосрочности подходов, необходимости их согласования с интегрированными структурами. Таким образом, на практике в большинстве случаев повышение прибыли осуществляется за счет одной единственной меры – роста издержек.

Понятно, что существуют различные инструменты для ограничения роста издержек – показатели эффективности деятельности, программы повышения эффективности и результативности, снижения издержек, сама система гособоронзаказа, в которой цены зависят от цен предыдущих периодов (невозможность их бесконечного роста). Тем не менее, отсутствие рыночных стимулов для развития предприятий – серьезное препятствие для роста производительности труда в будущем.

Априори цена изделий, производимых предприятиями ОПК, включает в себя завышение заработной платы отдельным работникам, их недостаточную компетентность [5], перерасходы материалов, высокую долю брака, неоптимальность использования рабочего времени, непрозрачность закупочной системы предприятий и др.

II. Как измерять эффективность работы предприятий ОПК? Можно ли доверять существующим показателям?

Открытых данных по эффективности работы предприятий ОПК не так уж и много. Зачастую эффективность работы предприятий ОПК ограничивается показателем производительности труда, динамику которого по предприятиям ОПК можно проследить только из СМИ. В открытых источниках, как уже указывалось выше, утверждается, что производительность труда выросла в 3 раза с 2011 года. Много это или мало? Это однозначно много для российской экономики. Например, рост производительности труда в целом по экономике составил с 2011 по 2015 гг. всего 3,8%, по обрабатывающим производствам – 11,3%.

В интегрированных структурах только за 2016 год средний рост производительности труда составил 8,8%. Среди лидеров по данному показателю - АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (29,2%), АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» (28%), АО «Объединенная судостроительная корпорация» (23%), ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (14,7%) и АО «Концерн «Океанприбор» (14,6%) [6].

Возникает вопрос: «Каким образом удалось достичь таких поразительных цифр?». Ответа здесь два: дозагрузка мощностей предприятий ОПК при более низких темпах роста количества занятых, а также методология измерения.

Как отмечается в справках Правительства Российской Федерации, рост производительности труда обеспечивается «главным образом за счет увеличения загрузки мощностей вследствие роста объемов заказов на продукцию военного назначения, а также технического перевооружения производств» [7]. Таким образом, говорить о росте производительности труда за счет интенсивных мер особо не приходится, хотя, безусловно, техническая модернизация предприятий ОПК осуществляется серьезными темпами. Но ее вклад обеспечивается скорее в качество продукции (да и то не всегда, как это видно по ситуации с Роскосмосом [8]), чем в производительность труда.

Существует также еще один фактор, который приводит к таким поразительным результатам. Это проблема измерения производительности труда в ОПК. Проверить, каким образом государственные органы рассчитывают производительность труда, к сожалению, нельзя. При этом отчетность некоторых предприятий вообще не попадает в открытый доступ, часть информации в общедоступных базах данных и годовых отчетах компаний не является фактической, а существенно изменена в целях соблюдения закона о государственной тайне [9].

Более того, зачастую государственные органы власти применяют странные методики расчета статистических показателей, не позволяющие измерить то, на что они направлены. Ярким примером такой ситуации может служить показатель высокопроизводительных рабочих мест в одном из «майских указов» или же популярные показатели инновационного развития [10].

Принимая во внимание желание государственных органов отчитаться о поставленных перед ними задачами, некорректность некоторых подходов к определению динамики производительности труда, а также полную закрытость информации, становится совершенно непонятным ответ на вопрос: «Можно ли доверять тем цифрам, которые приводятся в открытых источниках?».

Производительность труда, если говорить наиболее общими экономическими терминами, - это объем выпуска предприятия по отношению к объему затраченной рабочей силы. Возможны вариации на тему определения объема выпуска – в денежном или натуральном выражении, использовать выручку или добавленную стоимость и пр., а также на тему объема затраченной рабочей силы – использовать отработанные человеко-часы или показатель количества человек, общее число сотрудников или только производственный персонал и т.д. [11].

В идеальном случае в качестве меры производительности труда должен использоваться средний продукт труда компании (Q / L). Его расчет основан на натуральном количестве произведенной продукции с конкретными характеристиками и совокупных затрат труда в эквиваленте полной занятости. В реальности существует множество проблем, которые не позволяют использовать данный подход:

отсутствие статистических данных предприятий по производству конкретного наименования продукции, коммерческая или государственная тайна;

при разнообразной номенклатуре производимой продукции только условно можно определить трудозатраты на выпуск отдельной категории товаров из-за наличия постоянных издержек (например, работа обеспечивающих процессов на предприятиях);

изменение характеристик продукции, ведущее к повышению трудозатрат;

необходимость сравнения производительности труда по различным предприятиям, отраслям и пр.

Таким образом, в силу методологических проблем измерения производительности труда и необходимости сравнения ее величины у различных предприятий, под производительностью труда зачастую [12] понимается показатель выработки (выручки) в расчете на одного сотрудника компании (TR / R) [13]. Для нивелирования эффекта роста цен также используются индексы цен производителей [14].

О том, насколько факт использования показателя выработки на одного сотрудника в ОПК в качестве меры эффективности носит абсурдный характер, мы покажем на примере расчетов и применения данного показателя в экономической политике.

Предположим, что предприятие закупает "n" видов промежуточных продуктов по соответствующим ценам "Pn" для их последующей переработки в конечную продукцию. Переработка промежуточных продуктов в готовую продукцию описывается производственной функцией с двумя факторами производства – труд (L) и капитал (K). Максимальный объем готовой продукции, который возможно произвести с использованием данных факторов производства, описывается функцией Q(L, K). Выработка на одного сотрудника предприятия, о которой говорилось выше, определяется следующим образом:

Формула расчета выработки на одного сотрудника производственного предприятия. Где: TR - выручка предприятия, L - труд P - прибыль Q - продукция TC - издержки предприятия m - коэффициент, характеризующий норму прибыли, которая определяется нормативными актами в зависимости от типа издержек. K - капитал pk и pl - закупочные цены на продукцию. Источник: http://www.ranepa.ru/

Как видно из расчетов, динамика выработки на одного сотрудника определяется несколькими факторами – это:

изменение цен в экономике, что отражается на себестоимости закупаемых промежуточных товаров для изготовления конечной продукции,

заработная плата сотрудников,

количество работников (а не фактически отработанные человеко-часы),

норма прибыли в рамках государственного оборонного заказа (чем она выше, тем выше выработка на одного сотрудника).

Специфика экономики государственного оборонного заказа приводит к тому, что формула положительного роста выработки на одного работника в ОПК - это превышающие темпы роста издержек предприятий над темпами роста количества занятых. При прочих равных выработка на сотрудника тем выше, чем выше рост стоимости единицы труда и капитала, необходимого для производства продукции, а также выше капиталовооруженность труда.

Рост данного показателя в современных условиях также во многом зависит от роста неэффективности предприятий ОПК, которая положительно влияет на значение выработки на одного сотрудника.

Пример использования показателя выработки на одного работника на самом высоком уровне – государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса» [15]. Данный показатель выступает в качестве одного из индикаторов измерения эффективности реализации государственной программы и эффективности работы предприятий промышленности. Получается, что эффективность реализации государственной программы тем выше, чем выше издержки (т.е. фактически неэффективность операционной деятельности) предприятий ОПК.

Еще один пример некорректного использования показателя выработки на одного сотрудника - разработка рейтинга предприятий ОПК на основе показателя производительности труда и вручение Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России» [16]. В качестве меры производительности труда – выработка в расчете на одного сотрудника. Третий пример – оценка эффективности деятельности предприятий ОПК Коллегией ВПК на основе выработки на одного сотрудника [17].

Таким образом, предприятия не только отчитываются ростом показателей выработки на одного сотрудника в качестве критерия повышения эффективности производства, но и еще награждаются за это. К сожалению, никакой заслуги предприятий в росте данного показателя нет, а скорее наоборот.

III. К чему проводит отсутствие стимулов

За последнее десятилетие прямая и косвенная финансовая поддержка предприятий ОПК со стороны федерального центра обеспечила стабильность их операционной деятельности. За счет увеличения государственного оборонного заказа и государственной программы «Развитие ОПК» [18] удалось существенно обновить основные фонды предприятий, в том числе было закуплено современное оборудование с ЧПУ, проведен капитальный ремонт множества помещений и цехов предприятий.

Основой для выполнения государственного оборонного заказа становится выстроенная система менеджмента качества (СМК) на предприятиях, именно она призвана обеспечить необходимый уровень качества производимой продукции, а также позволяет выдерживать сроки поставок. Построению СМК уделяется повышенное внимание, предприятия обновляют СМК в соответствии с новейшими требованиями, например, ГОСТ ИСО 9001-2015, «Военный регистр» и др.

В условиях, когда ключевым показателем эффективности работы предприятий является факт выполнения гособоронзаказа, отсутствие экономических стимулов развития у предприятий оборонно-промышленного комплекса приводит к тому, что эффективность их работы находится в большинстве случаев на предельно низком уровне.

Можно выделить несколько проблем на уровне предприятий, которые стали последствием реализуемой модели «плановой экономики» в ОПК.

Во-первых, в стоимость государственного оборонного заказа закладывается неэффективность работы предприятий, а снижение издержек и повышение производительности труда отходит на второй план. Предприятиям просто невыгодно повышать эффективность работы, так как в последующие периоды упадет их выручка, от которой в свою очередь зависит размер чистой прибыли. На многих предприятиях издержки на протяжении последних лет растут быстрее выручки, что говорит о том, что экономической эффективностью работы предприятий ОПК не занимаются в должной мере (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Зависимость темпов прироста выручки и себестоимости производства предприятий ОПК в отрасли авиастроения в 2011-2015 гг. Примечание: расчеты проведены на основе данных объема выручки и себестоимости проданной продукции в 2011-2015 гг. 190 предприятий ОПК в отрасли авиастроения. Общее количество наблюдений – 590 шт., коэффициент линейной корреляции – 0,887. Источник: http://www.ranepa.ru/

Во-вторых, падает уровень профессиональной компетенции кадров в ОПК. По нашему мнению, если не предпринимать никаких мер, то низкая компетентность кадров начнет влиять на экономическую эффективность ОПК уже в ближайшие годы, что выразится в первую очередь в росте удельной доли некачественной промежуточной продукции, а также дополнительном росте себестоимости производимых изделий.

Уже на сегодняшний день по различным оценкам нехватка инженеров-технологов в оборонно-промышленном комплексе составляет около 17%, инженеров-конструкторов – 22%, рабочих различных специальностей – 40%. Средний возраст работников составляет около 50-56 лет [19].

При этом доля сотрудников с высшим образованием достаточно мала: по нашим оценкам, она составляет 30-35%, несмотря на то, что все современные средства труда, например, обрабатывающие станки с ЧПУ, требуют наличия высоких профессиональных знаний.

В-третьих, на всех предприятиях ОПК наблюдается высокая доля бракованной промежуточной продукции, что значительно повышает издержки предприятий. Причин этому несколько: несовершенство технологических процессов, неэффективная работа входного контроля, отсутствие стимулов для снижения издержек на уровне предприятий.

На сборку могут поставляться дефектные изделия, бракованные материалы и полуфабрикаты. В процессе работы оформляется множество листков на разрешение на отклонение от конструкторской документации. В такой ситуации только внедренная сегодня на предприятиях система менеджмента качества выступает ограничением для допуска подобной некачественной промежуточной продукции на установку в готовые изделия.

В-четвертых, принимаемые управленческие решения на уровне предприятий зачастую не имеют каких-либо обоснований (экономических, технических, организационных и пр.), что негативно влияет не только на эффективность работы предприятий, но и внутренний настрой коллективов, отсутствует объективность в управлении предприятиями.

Также отсутствует выстроенная система «сдержек и противовесов» при принятии управленческих решений и оценки эффективности работы, организационная структура не позволяет решать задачи по повышению эффективности работы предприятий.

В-пятых, на предприятиях не проводится взвешенной политики инновационного развития. НИОКР зачастую осуществляются интегрированными структурами, внедрением процессных инноваций, призванных повысить экономическую эффективность производственных процессов, на предприятиях не занимаются.

Сама догоняющая модель развития оборонно-промышленного комплекса основана на внедрении уже существующего мирового научно-технологического задела, например, закупаются иностранные станки и оборудование. Это, в общем-то, неплохо, так как такой путь является наиболее быстрым способом достичь мировой технологической границы [20]. Но точечность и избирательность государственной политики в области научно-технического развития предприятий ОПК, а также непринятие в расчет реального «положения дел на местах» и мотивации работников не приводит к каким-либо структурным сдвигам в секторе.

В-шестых, деятельность предприятий не характеризуется какой-либо прозрачностью и открытостью. Это относится к внешней открытости предприятий (раскрытие информации в сети интернет не только интегрированных структур, но и входящих в них дочерних обществ, подготовка отчетов об устойчивом развитии и пр.) и внутренней (обладание руководством предприятий полноценной информацией об эффективности деятельности и пр.). Сюда также относится и прозрачность закупок на платформе Единой информационной системы в сфере закупок [21], которые зачастую нельзя назвать эффективными, а часть из них вообще вызывают вопросы с точки зрения антикоррупционного и антимонопольного законодательства. Только по оценкам ФАС России, федеральный бюджет может экономить до 10% средств государственного оборонного заказа (а это около 200 млрд. руб. в год) только на закупках предприятий ОПК [22].

В-седьмых, недиверсифицированность номенклатуры выпускаемой продукции предприятий ОПК увеличивает риски снижения объемов производства, увольнения персонала предприятия и пр. в случае существенного сокращения объемов государственного оборонного заказа, а также заказов со стороны иностранных государств, особенно в ситуации нестабильной политической и экономической конъюнктуры.

Заключение. Экономическая эффективность предприятий ОПК не должна отходить на второй план

В целом существующие сегодня проблемы не только увеличивают издержки предприятий, но и не позволяют говорить о долгосрочных трендах устойчивого развития ОПК, у работников отсутствует мотивация к внедрению инноваций, производительность труда повышается исключительно за счет экстенсивных методов развития (увеличения государственного оборонного заказа, дозагрузка мощностей).

При этом отсутствие системного воздействия федерального центра на проблемы экономической эффективности работы предприятий оборонно-промышленного комплекса уже начинает приводить к существенным провалам в сфере гособоронзаказа. Ярким примером и своеобразным последствием роста издержек является недавний пример пересмотра условий контракта между Минобороны России и ОАК на поставку 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А [23]. Заложенный механизм определения себестоимости в условиях валютной волатильности привел к существенному росту издержек основного производителя самолета компании «Авиастар-СП». В итоге убыток с производства каждого самолета оценивается в размере 1 млрд. руб. при изначально заложенной в контракте цене в 3,5 млрд руб. за самолет. При этом генеральный директор предприятия отмечал, что «есть два пути: один — повышать эффективность и снижать себестоимость, второй — выходить с вескими обоснованиями к заказчику, чтобы убеждать его в необходимости корректировки цены». Судя по публикациям из СМИ, принято решение сокращение объема закупаемого количества самолетов, т.е. фактически будет повышена цена самолета (до 5,0 млрд. руб.).

Таким образом, мы видим на данном примере (хотя он, конечно и не в полной мере связан с неэффективностью производства), что операционные издержки могут существенно повлиять на планы государственного оборонного заказа, и игнорировать данный фактор никак нельзя.

Авторы:

Попков Денис Владимирович - Кандидат экономических наук

Заместитель генерального директора по качеству и научно-техническому развитию

АО «ММЗ «АВАНГАРД» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»)

г. Москва, ул. Клары Цеткин д. 33, 125130

Коцюбинский Владимир Алексеевич - Старший научный сотрудник

Лаборатория экономики знаний Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, 119571

Коцюбинская Светлана Равилевна - Аналитик

АО «ММЗ «АВАНГАРД» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»)

г. Москва, ул. Клары Цеткин д. 33, 125130

Сноски

Список литературы