Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На верфи Ingalls Industries состоялся спуск на воду эсминца DDG-119 "Дэлберт Д.Блэк" класса "Арли Берк"

15.09.2017 ЦАМТО 330 0
0
Понравилась новость?
 0
DDG-117
Эсминец DDG-117 «Пол Игнасиус».
Источник: www.vesselfinder.com

ЦАМТО, 14 сентября. На верфи Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries (HII) 8 сентября состоялся спуск на воду эскадренного миноносца УРО (DDG-119) "Дэлберт Д.Блэк" класса "Арли Берк".

Корабль был перемещен из цеха в плавучий сухой док, который после отведения от пирса был затоплен, оставив эсминец на плаву. После спуска на воду оснащение корабля оборудованием будет продолжено.

После передачи ВМС США DDG-119 станет 32-ым эскадренным миноносцем серии, построенным подразделением Ingalls Shipbuilding. Резка стали для DDG-119 началась в июле 2015 года, церемонии закладки киля состоялась 1 июня 2016 года.

На текущий момент Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 29 эскадренных миноносцев класса "Арли Берк". Последний из них, DDG-113 "Джон Финн", был передан командованию ВМС США 7 декабря 2016 года. В настоящее время в стадии постройки находятся еще четыре корабля серии: "Ральф Джонсон" (DDG-114), "Пол Игнасиус" (DDG-117), "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121) и "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123). Кроме того, с HII заключен контракт на поставку дополнительного эсминца, "Джек Лукас" (DDG-125). Этот корабль станет первым эсминцем версии "Флай-3".

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы.

Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи противовоздушной/противоракетной обороны. Для последней задачи эсминец будет оборудован системой управления оружием "Иджис". Корабль также получит АСУ силами и средствами ПВО/ПРО оперативного соединений ВМС США СЕС (Cooperative Engagement Capability), которая позволяет кораблям и самолетам, используя данные от их РЛС, формировать единую картину поля боя.

Программа строительства серии "Арли Берк" предусматривала поставку ВМС США в общей сложности 62 кораблей, 28 из которых были заказаны корпорации Northrop Grumman (ныне Huntington Ingalls Industries ), а 34 – Bath Iron Works. Программу планировалось завершить в 2012 году, однако по причине возросшей стоимости эсминцев нового поколения класса DDG-1000 "Зумвальт", ВМС США приняли решение продолжить заказ кораблей класса "Арли Берк".
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Иджис
Компании
BIW
HII
Ingalls
Northrop Grumman
Сухой ПАО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 01:44
  • 6
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.09 23:13
  • 2
К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации
  • 15.09 23:08
  • 14
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 15.09 22:00
  • 20
ИЭМЗ «Купол» осваивает выпуск модульного варианта ЗРК «Тор»
  • 15.09 21:36
  • 11
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 15.09 21:14
  • 23
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 15.09 21:13
  • 1
“Напуганные” учением “Запад-2017” канзасские ковбои на “Абрамсах” прибыли в Польшу
  • 15.09 21:08
  • 4
Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте
  • 15.09 21:01
  • 25
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 15.09 20:57
  • 81
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 15.09 20:33
  • 5363
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.09 19:59
  • 1
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два года
  • 15.09 19:53
  • 117
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 15.09 19:16
  • 1045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.09 18:28
  • 114
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
другие обсуждаемые темы