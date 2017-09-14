На верфи Ingalls Industries состоялся спуск на воду эсминца DDG-119 "Дэлберт Д.Блэк" класса "Арли Берк"
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Эсминец DDG-117 «Пол Игнасиус».
Источник: www.vesselfinder.com
ЦАМТО, 14 сентября. На верфи Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries (HII) 8 сентября состоялся спуск на воду эскадренного миноносца УРО (DDG-119) "Дэлберт Д.Блэк" класса "Арли Берк".
Корабль был перемещен из цеха в плавучий сухой док, который после отведения от пирса был затоплен, оставив эсминец на плаву. После спуска на воду оснащение корабля оборудованием будет продолжено.
После передачи ВМС США DDG-119 станет 32-ым эскадренным миноносцем серии, построенным подразделением Ingalls Shipbuilding. Резка стали для DDG-119 началась в июле 2015 года, церемонии закладки киля состоялась 1 июня 2016 года.
На текущий момент Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 29 эскадренных миноносцев класса "Арли Берк". Последний из них, DDG-113 "Джон Финн", был передан командованию ВМС США 7 декабря 2016 года. В настоящее время в стадии постройки находятся еще четыре корабля серии: "Ральф Джонсон" (DDG-114), "Пол Игнасиус" (DDG-117), "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121) и "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123). Кроме того, с HII заключен контракт на поставку дополнительного эсминца, "Джек Лукас" (DDG-125). Этот корабль станет первым эсминцем версии "Флай-3".
Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы.
Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи противовоздушной/противоракетной обороны. Для последней задачи эсминец будет оборудован системой управления оружием "Иджис". Корабль также получит АСУ силами и средствами ПВО/ПРО оперативного соединений ВМС США СЕС (Cooperative Engagement Capability), которая позволяет кораблям и самолетам, используя данные от их РЛС, формировать единую картину поля боя.
Программа строительства серии "Арли Берк" предусматривала поставку ВМС США в общей сложности 62 кораблей, 28 из которых были заказаны корпорации Northrop Grumman (ныне Huntington Ingalls Industries ), а 34 – Bath Iron Works. Программу планировалось завершить в 2012 году, однако по причине возросшей стоимости эсминцев нового поколения класса DDG-1000 "Зумвальт", ВМС США приняли решение продолжить заказ кораблей класса "Арли Берк".
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14.09.2017
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